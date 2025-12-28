Zelenski y Trump buscan la estrategia para desbloquear el acuerdo de paz ante el rechazo de Rusia

Volodimir Zelenski ha viajado a Florida para reunirse con Donald Trump, donde el presidente de Ucrania y el de Estados Unidos buscan una estrategia con la que dar salida al acuerdo de paz que Rusia ha rechazado. El mandatario ucraniano, que informó de que se encontraría con el magnate este domingo a las 19:00 horas (hora española), adelantó los puntos recogidos en el borrador y confirmó que el documento ya se le había enviado a Vladimir Putin, que finalmente no lo aprobó.

Zelenski llega a la reunión con Trump con optimismo para dar por finalizada la guerra en Ucrania de manera «efectiva». Así, persigue un acuerdo que recoja de manera clara qué ocurriría en caso de que uno de los implicados violara el plan de paz, de conseguir su aprobación. Además, ha señalado en las últimas horas que está persiguiendo garantizar el cese de la invasión con firmeza, pero que la paz dependerá en última estancia de sus socios.

«Estos son algunos de los días diplomáticos más activos del año», ha declarado antes del encuentro con Trump. Asimismo, ha vaticinado que la situación, en relación al acuerdo, «se puede resolver mucho antes de Año Nuevo». «Necesitamos ser fuertes en la mesa de negociaciones», dijo por otro lado el sábado.

Antes de la reunión, ha podido mantener una conversación con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo. Ambos le han respaldado de cara a su encuentro con Trump. Von der Leyen ha indicado que el objetivo es común: «Una paz justa, duradera y que preserve la soberanía y la integridad territorial de Ucrania». La presidenta de la Comisión Europea ha subrayado que hay que «fortalecer las capacidades de seguridad y defensa» de Ucrania, «como parte integral de la seguridad de Europa». Finalmente, se ha comprometido a que la Comisión Europea «seguirá presionando» a Putin en 2026.

Opciones reales del plan de paz

Zelenski espera que los aliados de Ucrania ejerzan una presión real sobre el Kremlin, dado que está convencido de que Putin no quiere la paz. La opinión de Zelenski se refuerza con los últimos ataques de Rusia sobre Kiev y otras regiones del noreste y del sur de Ucrania. Este mismo sábado, los rusos dejaron sin electricidad a un tercio de la capital, con 320.000 hogares afectados que no podrían encender la calefacción. Atacaron directamente las infraestructuras eléctricas.

Aunque también la postura de Putin frente al acuerdo sustenta la opinión de Zelenski. Rusia mantiene exactamente las mismas exigencias que marcó en un principio, sin ceder en nada. Putin aspira a quedarse oficialmente con todas las áreas ocupadas en cuatro regiones, a las que quiere sumar la península de Crimea que se anexionó de manera ilegal en 2014. Al mismo tiempo, demanda que las fuerzas ucranianas salgan de otras zonas con las que los rusos no han logrado hacerse. Pide, igualmente, que se dé estatus oficial al idioma ruso.

La cuestión territorial es uno de los temas a tratar en la reunión de Estados Unidos, puesto que Zelenski no está dispuesto a ceder el Donbás. En cambio, sí que se mostró abierto a desmilitarizar la región, siempre y cuando también se retire el despliegue de tropas rusas. Además, la desmilitarización de la zona contempla, en el borrador del acuerdo, la creación de una posible zona de libre comercio en el Donbás y sería necesaria la celebración de «un referéndum nacional en Ucrania para ratificar el acuerdo». El Donbás es la principal línea roja de Zelenski junto al control y gestión de la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa.

La oferta de Trump y la OTAN

La reunión de Trump y Zelenski está cerrada para abordar también los acuerdos de seguridad y económicos, especialmente después de la inyección de 2.500 millones de dólares por parte de Canadá para ayudar a la reconstrucción de Ucrania. Zelenski se reunió con el primer ministro canadiense, Mark Carney, este sábado y, tras el encuentro, este último anunció la asistencia económica a los ucranianos.

En lo que se refiere a la seguridad, Washington se ofreció a prestar a Ucrania garantías similares a las de los miembros de la OTAN, ya que Zelenski se mostró dispuesto a no formar parte de la organización -abandonar la candidatura-. Es otra de las principales exigencias de Putin: que Ucrania no forme parte de la Alianza Militar, porque Moscú no aceptaría el despliegue de soldados de miembros de la OTAN en la zona. Sería «un blanco legítimo», si no se complace su deseo. Zelenski insiste, por su parte, en que quiere «garantías sólidas» de seguridad, con «cielos seguros».

Trump ejerce de anfitrión este domingo en su mansión de Mar-a-lago, su centro de operaciones en el último año. El líder republicano ha convertido su club privado de Palm Beach en un lugar de reuniones, que ha sido también escenario de otros acuerdos políticos.

Aunque ambos presidentes son optimistas, Trump apuesta por persuadir a Putin con la cesión del Donbás, a lo que habría que sumar, sostiene, la reintegración de Rusia a la economía global con incentivos económicos de las potencias occidentales. Además, con Trump, al final, todo queda en el aire: esta misma semana indicó que hasta que él no apruebe el acuerdo, «Zelenski no tiene nada».