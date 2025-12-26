Zelenski anuncia una reunión con Trump tras revelar el contenido del borrador del acuerdo de paz con Rusia

Volodimir Zelenski ha anunciado este viernes la celebración de una nueva reunión con Donald Trump, tras revelar el pasado miércoles el contenido del borrador del acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, elaborado con Estados Unidos. «No vamos a desperdiciar ni un solo día», ha dicho el presidente ucraniano.

Su equipo «trabaja sin descanso» para lograr un acuerdo «realista, eficaz y fiable», mientras espera la respuesta de Moscú, que ya ha recibido el documento, tal y como declaró tras mantener una conversación con el enviado especial de EEUU, Steve Witkoff, y con el yerno de Trump, Jared Kushner.

Respecto a esa conversación telefónica, Zelenski valoró que fue «realmente buena». «Se han hecho progresos tangibles en la labor sobre los documentos, en particular sobre las garantías de seguridad y la prosperidad económica», declaró. Además, matizó que entraron «en muchos detalles» y «surgieron buenas ideas». «Tenemos algunas nuevas ideas en cuanto a formatos, reuniones y, por supuesto, plazos para lograr una paz verdadera», matizó.

También estuvieron presentes el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umerov, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Andrii Hnatov, entre otros.

«Hemos acordado reunirnos al más alto nivel con el presidente Trump en un futuro cercano. Mucho puede ser decidido de cara al Año Nuevo. ¡Gloria a Ucrania!», ha expresado el mandatario ucraniano. Respecto a la fecha concreta, únicamente ha apuntado que será en «un futuro cercano».

El pasado miércoles, Zelenski detalló las condiciones para la paz recogidas en el borrador elaborado con Estados Unidos. Además, no descartó retirar las tropas desplegadas en toda la región del Donbás, como también refleja el documento, aunque sólo daría la orden en caso de que Moscú «haga lo mismo» con las fuerzas desplegadas en la misma zona.

Entre las condiciones impuestas por Ucrania destaca la de la soberanía del país, que «debe ser reafirmada». Además, «para apoyar la paz a largo plazo, se establecerá un mecanismo de supervisión de la línea de contacto mediante sistemas no tripulados que permitan garantizar la alerta temprana de posibles violaciones de la tregua», mencionó Zelenski. Aunque adviertió que el contenido podría cambiar durante las negociaciones, subrayó estos dos puntos como claves.