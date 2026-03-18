Resultado Tottenham – Atlético, en directo: cómo va el partido, goles, marcador y última hora de la Champions hoy
Sigue en directo la vuelta de los octavos de final de la Champions League entre el Tottenham Hotspur y el Atlético de Madrid
El conjunto rojiblanco defiende el 5-2 de la ida celebrada en el Metropolitano para acceder a los cuartos de final
Simeone no se fía ante el Tottenham: «Tenemos que jugar el partido dónde está y marcar»
El Atlético de Madrid busca la clasificación en la vuelta de los octavos de final de la Champions League frente al Tottenham. El equipo rojiblanco defiende un 5-2 en la ida celebrada en el Metropolitano y buscará los cuartos de final de la máxima competición ante un conjunto inglés que llega en un mal momento, ya no sólo por la goleada en Madrid. Sigue en directo lo que suceda en Londres, en este Tottenham–Atlético de Madrid, con comentarios minuto a minuto, en OKDIARIO.
Los de Simeone se impusieron gracias a los errores del Tottenham en defensa, provocados especialmente por su portero suplente, Antonin Kinsky, que fue titular en la ida y sustituido tras un cuarto de hora tétrico en el que encajó tres goles, dos de ellos provocados por fallos suyos. Julián Álvarez –con un doblete–, Llorente, Griezmann y Le Normand fueron los goleadores de los rojiblancos, mientras que Porro y Solanke dejaron con un hilo de vida a los ingleses.
Este miércoles, el Atlético de Madrid buscará en el estadio del Tottenham la clasificación para los cuartos de final de la Champions League. Para ello, los de Simeone deberán mantener la renta de tres goles que cosecharon en la ida. En la siguiente ronda esperaría el Barcelona, que goleó en el Camp Nou al Newcastle.
Minuto 62
¡Otra vez Musso!
Sufriendo el Atlético de Madrid. Disparo Tel que despeja a córner de nuevo el meta. Qué partido está haciendo en ausencia de Oblak.
Minuto 60
¡Musso salva al Atlético!
Qué parada a un disparo de Porro. Se metió ganándole la espalda a Ruggeri, la pegó de primeras con el exterior y el portero rojiblanco la manda a córner. Evita que la eliminatoria se ponga a un gol.
Minuto 51
¡GOL DEL TOTTENHAM! ¡XAVI SIMONS VUELVE A DAR VIDA!
Qué poco dura la alegría en la casa del pobre. Apenas dos minutos después del gol del Atlético, el Tottenham vuelve a situarse a dos goles de igualar la eliminatoria. Giuliano falló en el pase el Tottenham recuperó y Xavi Simons definió ajustado al palo. Todo vuelve a estar como antes.
Minuto 49
Xavi Simons pedía falta previa al gol del Atlético
El origen del contragolpe rojiblanco fue un ataque del Tottenham en el área del Atlético. Xavi Simons perdió la pelota en la frontal y quedó tendido en el terreno de juego. Ahí permaneció toda la jugada que desembocó en gol de Julián. No parece que haya falta.
Minuto 48
¡GOLAZO DEL ATLÉTICO! ¡MARCA JULIÁN ÁLVAREZ!
¡GOOOOOOOOOLLLL DEL ATLÉTICO DE MADRID! Qué rápido han formado el contragolpe los rojiblancos. Recogió el balón Giuliano, la puso para la carrera de Lookman y dentro del área cedió a Julián, que la puso en la escuadra. El gol de la tranquilidad para el Atlético.
Minuto 46
Comienza la segunda mitad en Londres
Vuelve a rodar el balón en la capital inglesa. Sin cambios, mismos 22 protagonistas que acabaron la primera parte.
Minuto 45+2
Giuliano fuera antes del descanso
Final de la primera parte, tras un remate final de Giuliano desde fuera del área que no ve puerta. TOTTENHAM 1-0 ATLÉTICO DE MADRID.
Minuto 45
¡Doble oportunidad para el Atlético!
Responden los rojiblancos. La pega Julián desde fuera del área y, tras un leve toque, se va a córner por encima del larguero. Lo botaron los de Simeone, le llega el balón a Giuliano, que vuelve a pegarla y corrige Vicario a tiempo para despejar.
Minuto 42
Tel y Musso… otra vez
La pierde Molina, al que Tel está volviendo loco. La recupera el neerlandés, busca el hueco, la cruza y vuelve a aparecer el guante de Musso.
Minuto 36
¡MUSSO EVITA EL DRAMA!
¡Paradón del meta argentino! Fallo en cadena de la defensa, le llega a Tel escorado en el área, la pega y Musso mete una mano de fútbol sala abajo. Evita el segundo el portero del Atlético de Madrid.
Minuto 30
¡GOL DEL TOTTENHAM!
¡GOL DE KOLO MUANI! ¡Se adelanta el Tottenham! Centro de Tel que remata de cabeza a placer el francés. A la esquina de la portería de Musso, que no puede hacer nada. TOTTENHAM 1-0 ATLÉTICO.
Minuto 27
Amarilla para Ruggeri
Ve la tarjeta tras una falta sobre Porro. No estaba entre los seis apercibidos del Atlético.
Minuto 25
Otra vez Tel… ¡Y otra vez Musso!
Se va en velocidad de Le Normand, apura línea de fondo y la pega, pero desvía a córner Musso.
Minuto 22
La pega Tel pero para Musso
Saque de banda de Dragusin al corazón del área del Atlético que, tras varios rechaces, le cae a Tel en la frontal. La pega a puerta, pero atrapa sin problemas Musso.
Minuto 15
¡Salva bajo palos el Tottenham!
Intercambio de golpes, aunque más hirientes los del Atlético. Llorente hace lo que quiere en su banda, se mete hasta la cocina, pone un pase de la muerte ajustadísimo, pero salva bajo palos el Tottenham, que metió a tres hombres bajo el larguero junto a Vicario. No le llegó el cuero a Lookman.
Minuto 11
Se acerca el Tottenham
La pilló en tres cuartos Kolo Muani, aunque le cerró bien la defensa y no le dieron opción de inquietar a Musso.
Minuto 6
¡GOL ANULADO A LOOKMAN!
Gol anulado al Atlético de Madrid por fuera de juego del nigeriano. Cazó un rechace Giuliano en el lateral del área, la puso rasa al segundo palo pero el delantero estaba ligeramente adelantado.
Minuto 4
Empieza enchufado el Tottenham
Comienza en busca del primero el conjunto local, que saca su primer córner. El Atlético intenta no replegarse demasiado.
Minuto 1
¡COMIENZA EL PARTIDO!
Rueda el balón en White Hart Lane. Lamueve ya el conjunto local. TOTTENHAM 0-0 ATLÉTICO.
¡Saltan los jugadores al terreno de juego!
Ya están los 22 protagonistas sobre el césped del Tottenham Stadium. A punto de comenzar la vuelta de los octavos entre el Tottenham Hotspur y el Atlético de Madrid. ¡SUENA EL HIMNO DE LA CHAMPIONS!
Musso sigue en escena
El meta argentino estará bajo palos contra el Tottenham, puesto que Jan Oblak sigue lesionado. El esloveno sufre una distensión muscular en el costado y apunta también a baja contra el Real Madrid, el próximo domingo.
Seis apercibidos en el Atlético
Simeone cuenta con seis jugadores en alerta amarilla, que se perderían la ida de los cuartos de final ante el Barcelona en caso de lograr la clasificación. Se trata de Giuliano, Marcos Llorente, Le Normand, Pubill, Lenglet y Almada, que si ven una tarjeta no jugarán el siguiente partido. Ni Pubill, ni Lenglet ni Almada son de la partida hoy.
El Atlético no se fía
Ganaron 5-2 en la ida celebrada en el Metropolitano, pero el Atlético de Madrid no se fía del Tottenham. Como ejemplo tienen la semifinal de Copa del Rey contra el Barcelona, donde terminaron pidiendo la hora tras ganar 4-0 en la ida. Como dijo Cardoso en la rueda de prensa previa, «esos errores sirven de aprendizaje» y, por ello, tratarán de encontrar puerta en Londres antes de comenzar a sufrir.
Pubill sufre molestias
El defensa del Atlético de Madrid es baja hoy o, al menos, parte desde el banquillo, por un golpe en las costillas. Está apercibido de sanción, pero Simeone ha señalado que su ausencia se debe a ese dolor que tiene tras el golpe. Quiere reservarlo para el derbi del próximo domingo en el Bernabéu.
El once del Tottenham
También conocemos a los elegidos por Igor Tudor para la vuelta de esta eliminatoria entre el Tottenham y el Atlético de Madrid. Veremos a ver si ha aprendido de los errores de la ida el técnico. De primeras, Antonin Kinsky se queda en el banquillo, junto a Gallagher, mientras que entran Dragusin en defensa y Xavi Simons. La alineación es la siguiente: Vicario; Porro, Cuti Romero, Dragusin,Van de Ven, Spence; Xavi Simons, Pape Sarr, Gray, Mathys Tel; y Kolo Muani.
Los once elegidos. pic.twitter.com/NipV3mF9ld
— Atlético de Madrid (@Atleti) March 18, 2026
Alineación del Atlético de Madrid
¡Ya conocemos el once de Diego Pablo Simeone para el partido en Londres! Hay sorpresa en la zaga, donde no juega Pubill, apercibido de sanción, y en el centro del campo, donde no estará Koke. Bajo palos no está un lesionado Oblak. Sale el Atlético con: Musso; Ruggeri; Hancko, Le Normand, Nahuel Molina; Johnny Cardoso, Marcos Llorente; Giuliano, Griezmann, Lookman;y Julián Álvarez.
Los once elegidos. pic.twitter.com/NipV3mF9ld
— Atlético de Madrid (@Atleti) March 18, 2026
Previa del Tottenham–Atlético de Madrid
¡BUENAS TARDES! ¡Bienvenidos a la retransmisión del Tottenham Hotspur–Atlético de Madrid! El conjunto rojiblanco busca los cuartos de final de la Champions League, en la vuelta de los octavos que se celebra en el estadio del conjunto londinense, el espectacular Tottenham Hotspur Stadium, en White Hart Lane. Los de Simeone defienden tres goles de ventaja tras el 5-2 del Metropolitano y tratarán de volver a los cuartos de final dos temporadas después, tras caer el año pasado en esta ronda ante el Real Madrid.
Minuto 65
Cambios en el Atlético
Han entrado Sorloth y Koke, por Lookman y Nahuel.