Messi sufre su primer gran fracaso con el Cornellà: goleado en Badalona y sin ascenso de categoría

Leo Messi sufre su primer revés como propietario del Cornellà. El equipo catalán que compró el futbolista argentino sufrió un gran fracaso en la fase de ascenso a Segunda RFEF. El Cornellà fue goleado por el Badalona, que le ganó 3-0, y ya sabe que no podrá ascender y que seguirá en Tercera RFEF, es decir, el grupo autonómico de Cataluña equivalente a la quinta división del fútbol español.

Y el fracaso es mayor porque en el encuentro de ida, el Cornellà ganó por 4-1, pero este domingo perdió por 3-0 en Badalona. Con un global de 4-4, y tras jugar la prórroga, fue el conjunto baladonés el que se clasificó para la siguiente ronda al quedar mejor clasificado en el grupo V de Tercera. No hubo penaltis.

Así, el Cornellà de Messi sufre un durísimo batacazo en esta fase de ascenso a Segunda RFEF y más cuando tenía un resultado muy favorable en el partido de ida. El Cornellà seguirá así en Tercera División, lo que supone un contratiempo para Leo Messi, que compró al club hace unos meses y que lógicamente tendrá la ambición de subirle de categoría. Eso sí, ha habido poco tiempo todavía como para sacar conclusiones de la etapa de Messi en Cornellà.

El ex jugador del Barcelona compró el Cornellà hace ahora dos meses, a mediados de abril, cuando se anunció que «la llegada» del argentino «abre una nueva etapa en la historia del club con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento». Ya en ese comunicado se señalaba que Messi proyectaba «una visión a largo plazo», por lo que este batacazo no debería impedir al actual jugador del Inter de Miami seguir apostando por el club catalán.

A Messi le ha tocado ver este desastre del Cornellà en Badalona en la concentración con Argentina, ya que volverá a liderar a la albiceleste en el Mundial que arranca el próximo jueves en México y que también se disputará en Estados Unidos y Canadá.

Ahora será el Badalona el equipo que represente a Cataluña en la definitiva eliminatoria por el ascenso a Segunda RFEF. Se medirá al Compostela gallego: quien gane (con duelo a ida y vuelta) subirá de categoría.