Detenido en Fuengirola un joven acusado de cuatro atracos con un cuchillo en menos de 24 horas

La Policía Nacional ha detenido en Fuengirola (Málaga) a un joven de 22 años al que se atribuyen cuatro delitos de robo con violencia y otro de daños cometidos en apenas 24 horas contra dos hoteles, una hamburguesería y un repartidor de comida a domicilio. El sospechoso, que actuaba en solitario y siempre en horario nocturno, utilizaba un cuchillo de grandes dimensiones para intimidar a sus víctimas. El arma ha sido intervenida por los agentes.

Los hechos comenzaron durante la madrugada del 4 de agosto, alrededor de las 2:30 horas, cuando un individuo accedió al hall de un hotel de Fuengirola con una sudadera con capucha que le cubría parcialmente el rostro. En un primer momento preguntó por una habitación, aunque finalmente no llegó a alojarse. Según la investigación, esta primera visita habría servido al sospechoso para comprobar las condiciones del establecimiento y valorar la posibilidad de cometer un robo.

Poco después regresó al hotel y, esta vez, sacó de entre sus ropas un cuchillo de grandes dimensiones con el que amenazó al recepcionista. El asaltante se apoderó del dinero que había en la caja registradora y huyó del establecimiento. Inmediatamente se dio aviso a los servicios de emergencias y la investigación pasó a manos del Grupo de Robos de la Comisaría de Policía Nacional de Fuengirola.

La noche siguiente, el 5 de agosto, alrededor de las 1:30 horas, los agentes recibieron una nueva alerta por un doble asalto relacionado con una hamburguesería y uno de sus repartidores. El sospechoso entró primero en el establecimiento y amenazó con el mismo tipo de arma a uno de los trabajadores, consiguiendo hacerse con el dinero de la caja.

Tras abandonar el local, volvió a utilizar el cuchillo para intimidar a un repartidor de comida rápida, al que robó la motocicleta. El vehículo fue posteriormente abandonado en la vía pública y recuperado por los agentes.

Apenas una hora después se produjo un nuevo robo en un hotel situado en las proximidades del paseo marítimo de Fuengirola. Un hombre armado con un cuchillo irrumpió en la recepción y provocó numerosos daños en el establecimiento, entre ellos la rotura de una cristalera después de golpearla con un macetero. Después se apoderó del dinero de la caja registradora y emprendió la huida. Durante la fuga abandonó el arma blanca utilizada en el asalto.

Los investigadores comenzaron entonces a analizar los distintos hechos como parte de una misma secuencia delictiva. Las declaraciones de las víctimas, las grabaciones de las cámaras de seguridad y los sistemas de videovigilancia permitieron establecer que los cuatro robos habían sido cometidos por el mismo individuo.

La investigación contó además con la participación de especialistas de la Policía Científica, que realizaron las correspondientes inspecciones técnico-policiales en los establecimientos afectados. Los análisis practicados permitieron obtener evidencias que contribuyeron a identificar plenamente al sospechoso.

Con su identidad ya determinada, los agentes establecieron un dispositivo para localizarlo y detenerlo. Finalmente, el joven fue localizado oculto en las instalaciones de una planta de gestión de residuos. El sospechoso no opuso resistencia durante el arresto.