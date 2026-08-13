Vox se opone a que Sánchez envíe menas de Ceuta a la Comunidad Valenciana: «Superamos el límite»

Vox ha adelantado este jueves su oposición a cualquier reparto de menores migrantes no acompañados (menas) procedentes de la invasión de Ceuta que incluya la Comunidad Valenciana, por parte del Gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez. El portavoz de esta formación en las Cortes Valencianas, José María Llanos, ha recordado que en esa autonomía se supera el límite y que, en consecuencia, no supondría un incumplimiento de la ley el rechazo a la entrada de más menores.

De hecho, la Comunidad Valenciana se encuentra, como ha venido adelantando OKDIARIO, al 180% de su capacidad para acoger a menores migrantes no acompañados. Es decir, donde solo debiera haber un menor, hay dos. Y ello, a pesar de que la Generalitat Valenciana asume un gasto diario de 160 euros por cada mena acogido, lo que supone un montante anual de 35 millones de euros, que salen de las arcas autonómicas. De facto, esos 35 millones anuales suponen 10 más de los 25 millones que la ministra Elma Saiz quiso trasladar, al inicio de la crisis de Ceuta, como una enorme aportación a la autonomía para los menores por parte del ejecutivo de Sánchez.

Este jueves, José María Llanos ha recordado que allí donde Vox forma parte de los gobiernos autonómicos, casos de Aragón, Castilla y León y Extremadura, «se va a exigir ya el cumplimiento de todas las medidas que impidan el reparto de menas». Y que se solicitarán pruebas de edad, y que cada expediente se revise y «se impugnen los que están mal hechos».

En el caso de la Comunidad Valenciana, donde Vox no forma parte del gobierno autonómico, José María Llanos ha recordado que la autonomía no puede acoger más menas, ni de Ceuta ni de otros lugares. Y ello, porque supera el límite en el que las comunidades autónomas están obligadas a efectuar ese acogimiento.

José María Llanos ha adelantado que Vox va a pedir al gobierno de Pérez Llorca «que cumpla sus compromisos de investidura». Y que harán «todo lo posible» para que la Comunidad Valenciana no reciba más menas, porque, según ha expresado, «en ningún caso» sería un incumplimiento de la ley.

Las manifestaciones de Llanos se han producido a la conclusión de la reunión de los portavoces de la Cámara autonómica, en que se ha acordado la comparecencia, el próximo día 21 de este mes de agosto, del conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, para hablar de los incendios forestales de las últimas semanas.