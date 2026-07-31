La crisis migratoria llega a las Cortes Valencianas y Vox señala al PSOE: «Su líder provoca la invasión»

La crisis migratoria de Ceuta, donde siguen entrando miles de irregulares, ha llegado este viernes hasta las Cortes Valencianas. Allí, en principio, se debatía y votaba la conocida como ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat para este 2026, que ha salido adelante con los votos de PP y Vox. Y era intención de ambas formaciones centrarse en esa cuestión. Pero, en ese contexto y tras un furibundo ataque del portavoz socialista, José Muñoz, el síndic de Vox, José María Llanos, ha sentenciado, en clara referencia a la crisis migratoria de Ceuta, al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, y al PSOE, que «Abascal da soluciones y defiende a los españoles; su líder provoca la invasión y traiciona a España».

La intervención del portavoz de Vox se ha producido después de que, en un turno anterior, José Muñoz dedicara un fuerte ataque dialéctico a Vox, que ha sido tónica en la sesión por parte de la izquierda. Ese ataque del PSOE es el que ha provocado también que, una vez José María Llanos ha tomado el turno de palabra, haya manifestado que la izquierda «cuando hablan de derechos humanos se les tendría que llagar la boca».

A partir de ahí, José María Llanos ha dirigido su discurso hacia la prioridad nacional que, por primera vez, está incluida en unos presupuestos autonómicos y que, de facto, otorga preferencia en materia de servicios sociales y vivienda a las personas, sea cual sea su origen, que llevan años empadronadas en un municipio, contribuyendo por tanto en ese tiempo a la riqueza y prosperidad de esa misma localidad.

De hecho, tal como adelantó OKDIARIO, ha sido el municipio de Vinaroz en Castellón el primero de España en aplicarla con ocasión de la convocatoria para unas ayudas al fomento de la natalidad.

Finalmente, la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat Valenciana ha salido adelante con 53 votos a favor, los de PP y Vox, y 42 en contra, los de Compromís y PSOE. Con ello, quedan definitivamente aprobadas las cuentas autonómicas para este año en la Comunidad Valenciana. Todo ello, en una sesión muy tensa, como viene siendo norma, en la que la crisis migratoria ha llegado también a las Cortes Valencianas.