PP y Vox aprueban los presupuestos valencianos «más ambiciosos» y que incluyen la prioridad nacional

La Generalitat Valenciana ya tiene presupuestos para este año 2026. PP y Vox han aprobado con sus votos las que serán, además, las primeras cuentas que incluyen la prioridad nacional, tal como adelantó OKDIARIO en abril de este año. La prioridad nacional, impulsada por Vox, es la preferencia en materia de vivienda y servicios sociales de quienes han contribuido durante años, lustros o décadas con su trabajo a la prosperidad de un municipio o de la autonomía, frente a los que se acaban de empadronar en esa misma localidad o territorio.

«Este presupuesto no distingue entre color de piel ni entre inmigrantes y personas nacidas aquí. Jamás lo toleraría. Se ha puesto en prioridad aquel que lleva más tiempo empadronado», ha explicado al respecto el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.

En cifras, los presupuestos de la Generalitat para este año 2026 ascienden a 33.305 millones de euros. Es decir, un 3,1% más que los de 2025 que, hasta ahora, estaban prorrogados. Pérez Llorca ha calificado este presupuesto como «el más ambicioso que hemos tenido nunca».

Y ha puesto el énfasis en que 8 de cada 10 euros de las nuevas cuentas de la autonomía se destinarán a políticas sociales y a cubrir cuestiones del calado de la dependencia. Una materia en la que, como ha recordado Pérez Llorca, el Gobierno de Sánchez adeuda 4.000 millones de euros a la Generalitat Valenciana.

En clave política, se trata de los primeros presupuestos aprobados en la autonomía bajo la presidencia de Juanfran Pérez Llorca. Además, refuerzan el acuerdo con Vox de cara a un futuro acuerdo de Gobierno a partir de junio de 2027. Y, sobre todo, son los terceros aprobados por PP y Vox en la Comunidad Valenciana en los tres años que van de legislatura.

Una cifra que contrasta con los cero presupuestos generales del Estado aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez, también en los tres últimos años. De hecho, Pérez Llorca ha explicado que la estabilidad en las Cortes Valencianas que tiene su Gobierno «es un espejo en el que se debería mirar» el de Sánchez.

Los populares, además, han cargado contra la secretaria general de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades de Pedro Sánchez, Diana Morant, por sus críticas a las cuentas autonómicas: «Es digno de análisis que quien es incapaz de aprobar presupuestos vaya a la casa de los demás a explicar cómo tienen que hacerlo», ha expresado el portavoz popular, el alcoyano Fernando Pastor.

La aprobación de estas cuentas no cierra el bucle de plenos hasta que concluya el visto bueno a las normas que rigen el funcionamiento de los presupuestos. El próximo 31 de julio debe celebrarse una sesión más. En concreto, la concerniente a la conocida como ley de acompañamiento.

Esa ley es la que incluye, entre otras medidas, las que posibilitarán una nueva bajada de impuestos a los valencianos, estimada en unos 600 euros más por familia valenciana. La norma está también pactada y cerrada por PP y Vox, por lo que saldrá adelante en un pleno que se prevé corto y que pondrá punto y final al actual periodo parlamentario en las Cortes Valencianas.