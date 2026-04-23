PP y Vox encajan la prioridad nacional para cerrar los presupuestos valencianos antes de las andaluzas

Vox dará por cerrado el acuerdo de los presupuestos de la Comunidad Valenciana para este 2026 en el mismo momento en que los populares acepten el principio de prioridad nacional, del mismo modo que lo han hecho en los pactos de investidura en Aragón y Extremadura. Así lo han confirmado las fuentes consultadas por OKDIARIO.

El acuerdo presupuestario quedará cerrado antes de las elecciones andaluzas, que se celebran el próximo 17 de mayo. Un plazo en el que se prevé también que esté listo el acuerdo para la gobernabilidad en Castilla y León. Para aprobar las cuentas autonómicas valencianas, entre ambas formaciones no hay más escollos. Por tanto, solo resta esa aceptación y encaje de la prioridad nacional, fundamentada en el principio de arraigo y su prioridad en materias como vivienda o servicios sociales, sin menoscabo del principio de igualdad, y su encaje en los citados presupuestos.

La prioridad nacional es un concepto que propone priorizar el arraigo en materias como la vivienda y los servicios sociales para premiar a quienes contribuyen por más tiempo al progreso de una localidad. Por tanto, a los naturales de ese territorio o a quienes llevan allí afincados muchos años. Todo ello, sin menoscabo del principio de igualdad entre la ciudadanía.

Estos presupuestos de la Generalitat Valenciana serán los terceros de la actual legislatura en tres años (2024, 2025 y 2026) aprobados por PP y Vox. Y mostrarán la prioridad también en la gestión frente a las continuas prórrogas presupuestarias del Gobierno del socialista Pedro Sánchez.

Las prioridades de estas cuentas serán las mismas que se vienen reiterando: bajada de impuestos, fin del infierno fiscal de Sánchez y Ximo Puig, agua, defensa de la agricultura y, en su conjunto, de los sectores primarios, la industria, los autónomos, las infraestructuras, políticas migratorias en países de origen o rechazo al pacto verde europeo, entre otras.

PP y Vox han mostrado buena sintonía en la Comunidad Valenciana desde las elecciones autonómicas de 2023. De hecho, fue Carlos Mazón el primer presidente del Partido Popular en cerrar un pacto de gobernabilidad con Vox tras esos mismos comicios, con detalles reflejados ahora en otros y nuevos acuerdos autonómicos, como el de otorgar una vicepresidencia (Vicente Barrera) y tres consellerías a Vox, en el caso valenciano: Cultura y Deportes (Vicente Barrera), Justicia e Interior (Elisa Núñez) y Agricultura, Ganadería y Pesca (José Luis Aguirre).

Esa sintonía continuó tras decidir Vox abandonar todos los gobiernos autonómicos que compartía con el PP en el verano de 2024. Y quedó reflejada de nuevo cuando, también Vox, otorgó su apoyo a Juanfran Pérez Llorca en diciembre de 2025 para relevar a Carlos Mazón, el conocido como Pacto de las Cortes, porque no solo se gestó allí, sino que se concretó entre quienes habían sido hasta entonces portavoces de ambas formaciones: José María Llanos, por Vox, y el propio Pérez Llorca, que además guardan una muy buena sintonía a nivel personal.

El Pacto de las Cortes, a diferencia del alcanzado por Vox con Carlos Mazón, no está reflejado por escrito ni firmado. Es un pacto entre caballeros. Lo que evidencia la confianza mutua que existe en este territorio entre ambas formaciones, fundamentada en que todos los acuerdos alcanzados hasta ahora se están cumpliendo.

Vox y PP comparten también el Gobierno local en el Ayuntamiento de la tercera ciudad de España, Valencia, donde la alcaldesa es la popular María José Catalá, y en el Ayuntamiento de Castellón, donde la alcaldesa es la también popular Begoña Carrasco. Y, también, en el de Elche, con Pablo Ruz, del PP, al frente. Elche es de facto la tercera población con mayor número de habitantes en la Comunidad Valenciana. Además, Vox ha sido esencial en la aprobación de los presupuestos en el Ayuntamiento de Alicante, donde el PP gobierna en solitario, con Luis Barcala como alcalde.