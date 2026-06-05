Asesinan de una puñalada a James Handy, actor de ‘Jumanji’, y señalan como principal sospechoso al hijo de su novia

La industria cinematográfica de Estados Unidos está de luto tras conocer el inesperado fallecimiento de James Handy, conocido por aparecer en películas como Jumani o Top Gun: Maverick, entre otras. El intérprete ha muerto a los 81 años a causa de una puñalada, según ha informado el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Tal y como han publicado varios medios, las autoridades se desplazaron hasta una vivienda situada en la zona de Erwin Street (Los Ángeles) tras recibir una llamada de emergencia el pasado miércoles, 3 de junio. Al llegar, se encontraron el cuerpo inconsciente del actor en el jardín trasero de la casa con una herida de arma blanca en el pecho. Enseguida fue trasladado al hospital más cercano, pero, a pesar de la rapidez con la que se actuó, los médicos terminaron certificando su muerte.

El suceso todavía está siendo investigado por los cuerpos policiales, pero a la espera de esclarecer los hechos, han identificado como principal sospechoso a Michael Gledhill (44), el hijo de la pareja sentimental del recién fallecido. Vivía en la misma residencia que su madre y el actor y, según el comunicado, fue arrestado tras indicar a los agentes que era la persona que estaban buscando. De momento, se encuentra en la cárcel de Van Nuys bajo sospecha de un presunto asesinato y con una fianza fijada en 2 millones de dólares.

Por ahora, el círculo más cercano de Handy no se ha pronunciado públicamente sobre su pérdida, pero quien sí lo ha hecho ha sido su manager, Pam Ellis-Evenas, quien se ha mostrado desolado tras lo ocurrido en un correo electrónico que ha mandado a The Associated Press para confirmar la muerte de su cliente. «No podría haber deseado un cliente y amigo más talentoso, humilde y amable que James Handy», ha expresado. A su vez, numerosos fans del actor tampoco han dudado en dedicarle unas emotivas palabras en las redes sociales. «D.E.P., legenadaria estrella de ‘Top Gun’», «Descansa en paz», «Esto es puro combustible para pesadillas…», escribían algunos de los internautas.

rest in peace james handy. the man who played felix in 5×05 of 9-1-1💔 pic.twitter.com/pplv1WcTo0 — riley (@weewooshow) June 5, 2026

La larga trayectoria de James Handy

James Handy se había consolidado como uno de los actores más famosos de Hollywood. Nació en Nueva York, Estados Unidos, y, desde joven, siempre tuvo claro que quería dedicarse al mundo del cine. El papel que le lanzó a la fama fue el de exterminador en la película Jumanji, aunque recientemente, tampoco pasó desapercibida su participación en Top Gun: Maverick, donde dio vida al camarero Jimmy. A estos proyectos se suman otros como Arachnophobia, Unbreakable, Expediente X, Logan, The Closer o Alias.

En cuanto a su vida personal se refiere, siempre la mantuvo en la más estricta intimidad. Sin embargo, su muerte ha despertado un gran interés después de que el principal sospechoso del crimen sea el hijo de su actual pareja.