Muere la mujer de Juan ‘El Golosina’ a los 93 años: «Solo repite que qué va a ser ahora de él»

Juanito El Golosina, uno de los rostros más conocidos de la televisión de la década de los 90, acaba de sufrir un duro golpe personal. Su mujer, Magdalena, ha fallecido a los 93 años en el domicilio que ambos compartían en Madrid y, aunque por ahora no ha trascendido la causa de su muerte, lo cierto es que sí que varios medios han señalado que su último revés de salud podría estar relacionado. Y es que, justo unos días antes de morir, estuvo ingresada en el hospital con motivo de unos dolores estomacales que sufría.

Marian Conde, amiga íntima de la pareja, explicó al programa Fiesta que El Golosina estaba atravesando un duro trance y que ni siquiera «era capaz de hablar». «Me ha pedido Juan que atienda yo a la prensa porque os quiere muchísimo, pero es que es incapaz de hablar ahora. Solo llora y llora. Está destrozado», contaba. Según su versión, fue Juan quien se encontró a su esposa sin vida y quien tuvo que avisar a emergencias. «Estaba muy nervioso. […] Han sido sus vecinos los que me han llamado para decirme que, efectivamente, Magdalena había fallecido», narraba.

Detallando aún más cómo se encuentra El Golosina, Marían ha hecho hincapié en que está desolado y que aún no se cree que tenga que continuar viviendo sin tener a su mujer al lado. «Solo repite una y otra vez que qué va a ser ahora de él, que qué va a hacer ahora sin ella. A mí se me parte el alma viéndole así», confesaba visiblemente afectada.

Magdalena y Juan se conocieron sobre los escenarios a finales de los años 60. Ella era 13 años mayor que él y, por aquel entonces, pertenecía al mundo del espectáculo como bailarina. Según varios medios, enseguida surgió la química entre ellos y pasaron de ser grandes amigos a convertirse en marido y mujer. Y en parte, fue gracias a Lola Flores, íntima amiga de Juan, quien les animó a casarse. «Resulta que yo me tenía que ir a Miami, donde me llevé actuando un año. Antes de irme, Lola vino un día y me dijo: ‘La muerte está en la esquina, en Miami, en Alcorcón y en Leganés; dentro de un día, dentro de dos o dentro de un año. Antes de irte, cásate por el juzgado’. Yo tenía un piso y Magdalena tenía otro y, si me pasaba algo, al menos le quedaba eso a ella, porque entonces no existía lo de las parejas de hecho. Por eso firmé», contó Juan en una entrevista.

A pesar de la fama que Juan llegó a alcanzar en nuestro país, Magdalena siempre ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano y es por ello por lo que son pocos los detalles que se conocen sobre ella, más allá de los mencionados. No obstante, se sabe que durante sus últimos años de vida ha estado apoyada en todo momento por El Golosina, quien ha focalizado su vida en cuidarla hasta el fin de sus días.