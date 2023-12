De la fama a la búsqueda de empleo: la inesperada historia del famoso amigo de las folclóricas

Nuestros famosos tienen claro que las oportunidades en televisión no son eternas, el problema es que algunos salen del circuito mediático y no logran reincorporarse al mundo laboral. Es el caso del protagonista de nuestra noticia. Antes de desvelar su identidad podemos adelantar que en su momento fue una celebridad en Telecinco porque tenía amistad con muchas folclóricas, tanto es así que fue el mejor amigo de Lola Flores, popularmente conocida como La Faraona.

Con el dato anterior muchos sabrán que nos estamos refiriendo a Juanito El Golosina. En la actualidad tiene 76 años y apenas aparece en la pequeña pantalla, pero en el pasado disfrutaba de una popularidad incomparable. Poseía información de bastantes celebridades, tanto es así que ha participado en muchos programas que pretendían rendir homenaje a Lola Flores. Continua disfrutando de una relación estrecha con la familia y siempre que puede sale en defensa de las hijas del artista.

Un pasado glorioso

Juanito lleva mucho tiempo alejado del foco mediático y recientemente ha dado una entrevista en ‘Socialité’, justo durante el último programa que presentaba María Patiño. El amigo de Lola Flores reconoce que tiene problemas para pagar sus facturas, por eso está buscando trabajo, a pesar de que todos sus intentos caen en saco roto. Está muy desmoralizado y únicamente le queda una cosa: recordar cómo era su vida cuando se dedicaba al mundo del espectáculo.

El Golosina ha explicado que está luchando «con la gotera de los años porque con el carnet de identidad no se puede luchar». Está convencido de que la edad es la clave que explica la crisis que atraviesa. «Tengo una vida completamente distinta a cuando estaba activo, pero llega la edad y hay que parar», desvela en el programa que antes presentaba a María Patiño. «Ahora hago la compra y bajo la basura», declara con un tono de voz bastante triste.

La mujer de Juanito está enferma

Lo peor de todo es que el artista ahora debe estar muy pendiente de Magdalena, el gran amor de su vida, tiene 91 años y está muy enferma, así que ahora debe centrarse en su bienestar y hacer caso omiso a los fantasmas del pasado. No obstante, para él es imposible dejar de lado su trayectoria mediática.

Juanito ha aprovechado que Telecinco ha vuelto a poner el foco sobre él para recordar que tiene mucho talento. «Yo he hecho de todo. Yo he hecho de actor cómico, he sido transformista, he hecho radio, teles, fui a ‘Supervivientes’. Yo me adapto a muchas cosas».

El artista quiere regresar a los medios

‘Socialité’ se desplazó hasta la casa de Juanito, quien fue completamente sincero con el colaborador que le estaba entrevistando. Insistió en que todavía tiene fuerza para regresar a la pequeña pantalla, por eso no ha perdido la esperanza. «Me podría ver en una serie, en una tertulia, en una colaboración hablando de folclore o para hablar de la actualidad», destaca. Según cuenta, a pesar de haberse retirado está en plena forma.