Es Jardí arranca su tercera edición con Children of the ‘80s, Kate Ryan, Pastora Soler y Dani Fernández

Ya está aquí Es Jardí, la mejor terraza del Mediterráneo del verano mallorquín. Tras reafirmarse como referente cultural en su segunda entrega en 2024 con 70.000 asistentes, el ‘Mediterranean Boutique Festival’ inaugurará este jueves 10 de julio a partir de las 19:00h su tercera edición, que llenará de música, cultura, gastronomía y actividades para todos los públicos el Recinto Mallorca Live de Calvià entre los meses de julio y agosto.

Kate Ryan, protagonista del opening con Children of the ‘80s

Es oficialmente una de las citas más queridas de Es Jardí. Tras hacer bailar y disfrutar al máximo de la nostalgia al público mallorquín en las ediciones anteriores (con las actuaciones de OBK y Double You en 2023 y de Nacha Pop y New Limit en 2024), el famoso y divertido evento temático Children of the ‘80s abrirá el festival este jueves 10 de julio con un nombre indispensable del dance-pop como artista invitada: Kate Ryan. ‘Désenchantée’ es uno de los himnos de las pistas de baile europeas por excelencia y uno de los éxitos de la artista belga, cuyas canciones teletransportarán a los asistentes a esa época que compartieron.

Pastora Soler, 30 años de una de las grandes voces del país

La cantante sevillana Pastora Soler celebra tres décadas de carrera musical y recorre el país con la gira “Rosas y Espinas – 30 Años”, que hará parada en Mallorca en el marco del festival Es Jardí este viernes 11 de julio. La artista ofrecerá un espectáculo lleno de recuerdos, compartirá con el público mallorquín los momentos clave de su trayectoria y sus grandes éxitos, en un recorrido con una narrativa tanto musical como visual.

Con más de una docena de discos publicados, Pastora Soler ha cautivado a sus seguidores con su poderosa voz y su habilidad para moverse con soltura por el flamenco, la copla y el pop. “Dámelo ya”, “Corazón congelado”, “La tormenta” o la emocionante “Quédate conmigo” (con la que representó a España en el Festival de Eurovisión en 2012) son algunos de los éxitos que ha recogido en su nuevo álbum recopilatorio, 30 (2024) completando una celebración tanto del pasado como del presente, siempre con la mirada puesta en el futuro.

Dani Fernández y su infalible directo de ‘sold out’

Convertido en uno de los artistas más destacados del momento, sus canciones se sitúan entre las más radiadas de nuestro país y muchas de ellas se han convertido en himnos para el público. Dani Fernández ha vuelto a fulminar récords con ‘Todo Cambia’, ‘Criminal’ y ‘Me Has Invitado a Bailar’, los adelantos de su último trabajo, La Jauría (2024).

Le acompaña un rotundo directo aplaudido por público y crítica y cuyo efecto se pudo comprobar en sus dos fechas en Es Gremi dentro de las Mallorca Live Nights y en su paso por Mallorca Live Festival 2024. La Jauría de Dani Fernández llega ahora al jardín mediterráneo de Calvià, donde volverá a conquistar al público mallorquín este sábado 12 de julio con todas las entradas vendidas.

Primeros nombres baleares en el Escenario Sa Clariana

Es Jardí estrena esta semana su nuevo concepto para las tardes de verano del festival, que recibirá a los asistentes a su entrada al jardín mediterráneo de Calvià: el Escenario Sa Clariana. En el renovado escenario de bienvenida se dará la primera luz y la primera conexión del público con lo que está por venir, acogiendo de 20:00h a 21:30h las propuestas más interesantes y variadas de la escena musical de las Islas Baleares.

Por Sa Clariana pasarán el jueves 10 la inquieta compositora y guitarrista menorquina María Florit (quien actuará desde la apertura a las 19:00h) y desde Mallorca llegarán dos propuestas muy diferentes, con el neo-soul de Ange el viernes 11 (en colaboración con Jazzlounge) y el rock y punk-pop de The Little Kiss el sábado 12, ambas jornadas a las 20:00h.

Experiencia gastronómica y actividades para todos los públicos

Con la gastronomía como uno de los grandes pilares de Es Jardí, esta tercera edición volverá a contar con una oferta variada (con opciones sin gluten, vegetarianas y veganas) y con empresas de restauración de la isla que trabajan con productos de proximidad: La Rosa, Beewi, Beewi Beach, Can Company e Indivisible. También ofrecerán sus productos Viandas Salamanca y Don’t Cry. Por su parte, la zona Premium contará con KM1, que ofrecerá de aperitivo una gilda acompañada con degustación de vermut de Mallorca.

La experiencia gastronómica y musical no estaría completa sin las actividades para todos los públicos (actuaciones de acróbatas, pintacaras, espectáculos de malabares y de fuego…) así como el rincón para los más pequeños, Es Jardinet.

Entradas de grada, VIP y Premium

Es Jardí se puede vivir de muchas maneras gracias a los diferentes tipos de localidades. La grada ofrece comodidad con un asiento reservado y una perfecta visibilidad frontal del escenario; la entrada VIP permite vivir los espectáculos desde un espacio exclusivo con barra, baños y acceso al lateral del front row del escenario, con acceso prioritario, zona chill, copa de bienvenida y plaza de parking (mínimo 2 personas por coche).

La experiencia más exclusiva del festival la ofrece la entrada Premium, con mesa reservada en la tarima con servicio de mesa, amenities durante los conciertos, botella de alcohol con 8 refrescos, carta premium de bebida y coctelería así como acceso prioritario, acceso a la zona VIP, y plaza de parking (mínimo 2 personas por coche).

Toda la información sobre los diferentes tipos de entradas está disponible en www.esjardimallorca.com y en la ticketera oficial del festival, Entradas.com.

La mejor terraza del Mediterráneo

Cabe recordar que Es Jardí consolidó su éxito en su segunda edición, reuniendo a 70.000 asistentes en 23 fechas de programación que combinaron música, cultura, gastronomía y actividades familiares. El “Mediterranean boutique festival” destacó por su carácter ecléctico, con un cartel que incluyó artistas internacionales como Carlos Vives, Babasónicos, Gente de Zona y Morcheeba, junto a figuras nacionales como Amaral, Rozalén y Ana Mena.

Además, cada jornada contó con la participación de artistas y DJ locales en el Escenario Bienvenida, reforzando la conexión con la isla. Entre las actividades más celebradas estuvieron la fiesta hippy Summer of Love, Bresh con entradas agotadas y Mucho Mambo. Sacro by Mëstiza, con su fusión de electrónica y flamenco, fue una de las grandes novedades, mientras que el 25+1 aniversario del mítico Garito de Palma sumó una noche inolvidable.

En el ámbito gastronómico, apostaron por productos locales con propuestas como La Rosa y Can Company, complementando una experiencia enriquecida por espectáculos de acróbatas, malabares y actividades infantiles en Es Jardinet. Este festival se consolidó como una cita imprescindible, ofreciendo una experiencia boutique única que combinó música, entretenimiento y cultura en un entorno privilegiado.