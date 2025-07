Marga Prohens: «El reparto indiscriminado de menores como si fueran paquetes es xenófobo»

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, sabe que uno de sus principales logros en los dos primeros años de legislatura ha sido una considerable bajada de impuestos a los ciudadanos. Sin embargo, en estos días, el asunto que más ocupa a su equipo es el rechazo frontal al reparto de menas que obliga a Baleares a aceptar a 49 menores no acompañados, que se sumarán a los centenares que ya se tienen que atender como consecuencia de la incesante llegada de pateras al archipiélago.

PREGUNTA.- Tras una reciente remodelación de su gobierno, de lo que más

se ha hablado es de poner a un subinspector de policía como director general de Inmigración, que es una cuestión de la que no tiene competencias. ¿Cuál es el mensaje que se quiere dar con ese nombramiento?

RESPUESTA.- Es muy curioso cuando se obvia el 50% de la parte del currículum del señor Pavón. El señor Pavón no sólo es policía nacional, no sólo es subinspector, no sólo ha sido portavoz de una plataforma muy importante que lucha por una insularidad digna. Se obvia, por ejemplo, que el señor Pavón es graduado en Educación Social. Entonces, si no fuera policía nacional probablemente se hubiera dicho que era el mejor perfil. Para lo que sí tenemos competencias es para la integración de esta inmigración legal. Entonces, ¿qué mejor que un graduado en Educación Social y también en Cooperación Internacional?

P.- El decreto del reparto de menas del Gobierno avisa de que si hay rechazo se recurrirá a la Policía y la Fiscalía. ¿Cómo acabará esto?

R.- Pues no sé. Estamos recibiendo amenazas diarias por parte del Gobierno de España. La última es ésta, que van a llamar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad no sé para qué y no sé con qué orden. Yo creo que en vez de estar amenazando continuamente a las comunidades autónomas, invadiendo continuamente nuestras competencias, tendría que escuchar tres cosas. La primera es coherencia. Y la coherencia pasa porque el mismo Ministerio de Infancia reconoce que estamos acogiendo a más de 200 menores no acompañados, más de lo que nos permiten nuestros recursos. El mismo Ministerio dice que sí, que lo reconoce, que nuestros recursos están sobreocupados en más de un 1.000%. Lo segundo es que nos digan cómo, con qué recursos y dónde. Y que lo diga el Gobierno de España. Que diga dónde hay que ubicar a estos menores. Si al mismo tiempo que nos mandan menores de otra comunidad autónoma, nosotros probablemente esta tarde y probablemente mañana y probablemente pasado mañana, recibamos más, porque ya es algo diario y lo publicó OKBALEARES hace unas semanas: ya es una oleada cada tres días de inmigración irregular en Baleares.

Y el tercer punto que pediría es política en inmigración. O sea, ¿qué política tiene el Gobierno de España? Una de las principales funciones de un gobierno es proteger sus fronteras, proteger la seguridad de los ciudadanos. ¿Qué política de inmigración tiene el Gobierno de España? Porque la política de inmigración del Gobierno de España es el reparto indiscriminado de personas, de menores como si fueran paquetes y me parece una política de inmigración totalmente irresponsable y yo diría totalmente xenófoba, porque no son paquetes, porque son menores, que necesitan unas condiciones, unos educadores, unos profesionales, que necesitan unos recursos, que en Baleares, de verdad lo digo, no tenemos en estos momentos. Baleares también ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Constitucional por esta decisión.

P.- Las bajadas de impuestos están en el ADN del PP. Tras las llamativas reducciones del inicio de su mandato, ¿por dónde va a seguir?

R.-La verdad es que los grandes impuestos están ya casi todos bajados, cuando no eliminados. Yo creo que lo más notable fue en los primeros diez días de gobierno eliminar el impuesto de transmisiones y sucesiones aquí en Baleares. Más del 95% de las familias con un patrimonio inferior al millón de euros ya no lo paga. Y quien siga sosteniendo que esto es una rebaja para ricos, una rebaja para unos pocos, conoce muy poco el ADN, no del Partido Popular en este caso, sino el ADN de la gente de esta tierra, de la gente trabajadora, de la familia que trabaja toda su vida para poder dejar algo para sus hijos o para sus nietos. Esto no va de los ricos, ellos no tienen problemas de herencia, esto va de familias que se lo han currado durante toda la vida y que es muy injusto que sus herederos, que sus hijos, que sus nietos tengan que pagar por algo que ya han pagado toda su vida sus padres y sus abuelos. También están la rebaja del IRPF, la supresión del ITP, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para la adquisición de primera vivienda. También hay gente joven que por la calle me dice que ha podido comprar su primera vivienda por las deducciones y ayudas puestas en marcha.

P.- ¿Más planes en esta línea?

R.-En los últimos presupuestos, con el acuerdo con Vox, conseguimos rebajar todavía más el impuesto a herencias y donaciones para tíos y sobrinos y para tíos que no hayan tenido descendencia. Porque ahí la figura del sobrino coge una especial importancia en el seno de la familia. Hemos conseguido también hace unos meses, por ejemplo, la deducción fiscal para funcionarios del Estado de puestos de difícil cobertura para nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que las necesitamos para nuestra seguridad diaria. Que tengan también un incentivo para venir a trabajar aquí. Entonces hemos ido tocando cositas y seguro que todavía tenemos alguna más para final de legislatura. Si bien, como digo, las grandes bajadas de impuestos ya se han hecho.

P.- Este verano se han intensificado los ataques vandálicos a intereses turísticos o inmobiliarios. El más sonado, contra la Conselleria de Turismo. ¿Se ha fijado en que no todos los partidos políticos los han condenado?

R.- Bueno, de hecho creo que ningún partido de izquierdas ha condenado el ataque vandálico, ni la propia secretaria de Estado de Turismo, que es mallorquina, que es del Partido Socialista, que es nada más y nada menos que la secretaria de Estado de Turismo, no lo ha condenado. Y ya se sabe que quien calla otorga. Yo lo que sí que quiero decir es que estos ataques siguen siendo fruto de una minoría, de una minoría radical, de una minoría antidemocrática y de una minoría, como bien ha dicho, vandálica y que la inmensa mayoría de los ciudadanos ni se encuentran representados. De hecho, ellos sí que condenan estos ataques y ataques llenos de odio, no sólo hacia el patrimonio, sino también hacia personas concretas. Se ve que esto, una vez más, el condenarlo no va del qué, sino del quién. Pero después es gracioso porque estos grupos vandálicos luego dicen que lamentan que se criminalice las pintadas vandálicas. No, si les parece les vamos a dar un premio Ramón Llull, entonces.

P.- Presidenta, ¿usted es de las que suspiran en la intimidad?

R.- Bueno, un suspiro a veces alivia muchas cosas. Y también te previene de otras muchas. Creo mucho en aquello de eres dueño de tus silencios y esclavo de tus palabras. Entonces un suspiro de vez en cuando no viene mal.

P.- Entonces, ¿en qué momento dio un suspiro porque vio atados los Presupuestos?

R.- Supongo que hubo varios suspiros que tendrían diferente interpretación, porque fue una negociación larga, fue una negociación dura, fue una negociación de muchísimos meses, pero creo que fue una negociación así como pido yo siempre que sean las negociaciones, discretas. Yo sé que la presión mediática era mucha, pero al final las personas que estábamos negociando sólo nosotras sabíamos en todo momento cómo se estaba desarrollando la negociación y lo más importante, que las dos partes queríamos que la negociación llegara a buen puerto. Yo respeto muchísimo a los más de 62.000 votantes que situaron a Vox, libre y democráticamente, como tercera fuerza parlamentaria. Pero también exijo respeto por los más de 160.000 votantes que nos dieron la mayoría en las elecciones de hace dos años y que en cualquier negociación la correlación de fuerzas y que todos tengamos claro el peso que tenemos cada uno. Es la clave para el suspiro final y que la negociación llegue a buen puerto.