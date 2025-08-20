Decathlon tiene el aire acondicionado que necesitas si vas de camping o en autocaravana

Cada verano y sobre todo desde la pandemia, ha aumentado el número de personas que prefieren alquilar una autocaravana para irse por ahí de vacaciones o directamente llevarla a un camping. Sin embargo, cualquiera que lo haya probado este tipo de plan vacacional, sabe que cuando el calor aprieta, dormir dentro de la autocaravana puede convertirse en una tarea imposible. Y lo mismo sucede en la montaña pero a la inversa, ya que la caída nocturna de grados sorprende incluso en pleno agosto.

Hasta ahora, podíamos encontrar en el mercado soluciones como ventiladores de batería, o mantas si queremos no pasar frío. Pero lo cierto es que en este contexto, la tecnología ha dado un paso adelante y ya podemos encontrar equipos portátiles que marcan la diferencia. Es el caso del EcoFlow WAVE 3, un aire acondicionado portátil de alto rendimiento que ya podemos encontrar en las tiendas de Decathlon. Un dispositivo de lo más completo, que ha sido pensado para viajeros, campistas y usuarios de caravanas que buscan un nivel de comodidad extra. Y no, aunque te lo parezca, no es un simple ventilador, sino un sistema completo de refrigeración y calefacción, compacto y fácil de transportar y del que te ofrecemos todos los detalles, a continuación.

El aire acondicionado portátil que triunfa en Decathlon

Si buscas soluciones para que estas vacaciones no te ases de calor en la autocaravana, o no quieres verte sorprendido por las noches frías en el camping, Decathlon tiene la solución con su EcoFlow WAVE 3 que tiene 6100 BTU de refrigeración y 6800 BTU de calefacción. De este modo, se trata de un aparato con la capacidad de enfriar el interior de una tienda de campaña hasta 8 grados menos en apenas 15 minutos, o subir la temperatura 9 grados si necesitas algo de calor.

Además, tiene un tamaño que ha sido pensado para espacios reducidos como tiendas, furgonetas, o pequeños habitáculos, de modo que le sacarás partido allí dónde estés.

Funcionamiento inalámbrico durante ocho horas seguidas

Con el EcoFlow WAVE 3 de Decathlon tampoco te vas a tener que preocupar por los enchufes, ya que podemos acoplar una batería adicional (se vende aparte) que permite hasta 8 horas de funcionamiento sin cables.

Esto lo hace especialmente útil en situaciones en las que estamos viajando pero queremos hacer noche en un área sin electricidad, o por si hemos aparcado en mitad de una ruta o en un terreno donde no hay acceso a la red. Además, el dispositivo se puede alimentar de varias fuentes: corriente alterna, paneles solares, el mechero del coche o los sistemas de batería de la propia marca EcoFlow. La flexibilidad energética es otro de los motivos por los que muchos ya apuestan por este aire acondicionado de Decathlon.

Instalación práctica y posibilidad de control desde el móvil

El uso del aire acondicionado portátil que encuentras en Decathlon, ha sido pensado para ser sencillo. El equipo viene con un conducto de escape aislado, muy fácil de montar, que se puede colocar en distintos entornos sin necesidad de instalaciones complicadas. De este modo, y en cuestión de minutos estará listo para funcionar, algo que resulta esenciales para quienes viajan y no desean perder tiempo con ajustes técnicos.

A esto se suma la conectividad. El EcoFlow WAVE 3 se puede controlar desde la aplicación móvil de la marca, tanto por Wi-Fi como por Bluetooth. De este modo, desde tu smartphone podrás regular la temperatura, consultar la batería o encenderlo a distancia. En la práctica, significa que puedes preparar la caravana para que esté fresca antes de entrar, o encender la calefacción desde donde estés tumbado en tu tienda de campaña sin necesidad de levantarte.

Diseño compacto y silencioso

El diseño también juega un papel importante. El EcoFlow WAVE 3 es compacto y moderno, pensado para que ocupe poco espacio en el maletero y se transporte con facilidad. Pesa menos que otros sistemas similares y está fabricado con materiales resistentes, lo que lo convierte en un aparato pensado para durar.

Otro detalle que los usuarios valoran es su funcionamiento silencioso. El ruido es uno de los problemas habituales de los equipos portátiles, que a menudo impiden descansar por la noche. Este modelo de Decathlon, sin embargo, mantiene un nivel bajo de sonido, lo que permite usarlo mientras se duerme sin molestias.

Precio y oferta actual en Decathlon

El EcoFlow WAVE 3 está disponible en Decathlon con un precio de 799 euros, gracias a una oferta que descuenta 100 € respecto a su precio original de 899 €. No es un accesorio barato, pero tampoco es un producto pensado para un único verano. Al combinar refrigeración y calefacción, se convierte en un aliado durante todo el año.

Para quienes viajan de forma habitual, supone una inversión que puede cambiar la forma de acampar o moverse en autocaravana. El confort en este tipo de viajes depende de pequeños detalles, y tener control sobre la temperatura es uno de los más importantes y de los que en definitiva, más vamos a valorar.