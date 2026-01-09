Los sindicatos CCOO, USO y CGT y el Consejo de Informativos de RTVE han criticado duramente la decisión de RTVE de emitir este viernes un programa de información y actualidad producido y presentado por productoras y presentadores externos a la cadena pública. Se llamará Directo a la gente, estará presentado por Jesús Cintora, Marta Flich y Gonzalo Miró, y está producido por La Osa Producciones y Big Bang Media, que ya emiten en RTVE Malas Lenguas y Directo al Grano.

«Desde CCOO rechazamos de manera rotunda la decisión de la Dirección de RTVE de emitir esta misma noche en prime time un especial informativo sobre la situación que marca la agenda política y social. Básicamente se limitará a lo ocurrido en Venezuela esta semana. Todo ello elaborado al margen de los Servicios Informativos de la Corporación», según un comunicado de este viernes del sindicato.

«Se trata de una decisión grave, difícil de justificar y contraria a la legalidad vigente… Nos parece inaceptable que contenidos que son inequívocamente informativos se encarguen a productoras externas», insiste el sindicato. «¿Por qué la Dirección de RTVE decide apartar a sus propios Servicios Informativos en uno de los momentos informativos más relevantes de las últimas décadas?», se pregunta.

Comisiones Obreras pide responsabilidades por esta decisión de José Pablo López, presidente de RTVE. «Si ante una de las situaciones internacionales más complejas de los últimos 25 años se recurre a una productora externa, cabe preguntarse seriamente:n ¿Para qué existen los Servicios Informativos de RTVE? ¿Quién toma estas decisiones y con qué criterios? ¿Quién impulsa la realización de un “especial informativo” sin los Servicios Informativos? ¿Dónde está la Dirección de Informativos ante esta vulneración flagrante de sus funciones? ¿Piensa alguien asumir responsabilidades?», reclaman.

Más duro ha sido el sindicato CGT. En una nota señalan que «este nuevo programa Directo a la gente, producido por La Osa Producciones y Big Bang Media, pretende salvar el imperativo legal bajo el alegal traje de “en colaboración con RTVE”. Pero esta externalización tiene más implicaciones que afectan a la credibilidad de los propios servicios informativos, al rol de la radiotelevisión pública, al mantenimiento del negocio de las productoras fieles… No todo vale por buscar la mayor audiencia ni la línea editorial más próxima al interés gubernamental».

El consejo de Informativos de RTVE se ha sumado a las críticas y habla del «rédito electoral» que puede tener el Gobierno con este programa sobre la actualidad. «Esta vez, los programas de producción externa, que ya demuestran día a día no cumplir con los criterios de rigor periodístico necesarios en la televisión pública, serán los encargados de profundizar en el delicado contexto internacional con el que ha empezado 2026. No se nos pasan por alto las implicaciones que todo esto tiene en el panorama político nacional y el rédito electoral que se puede sacar», dice el Consejo de Informativos de RTVE.