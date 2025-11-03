El Consejo de informativos de TVE denuncia a Gonzalo Miró por lo que ha dicho sobre Mazón

El pasado 7 de octubre, Gonzalo Miró hizo algunas declaraciones en el programa Directo al Grano de TVE que, casi un mes después, han sido objeto de una investigación por parte del Consejo de informativos de TVE. Aquel día, el presentador retrató a su manera la escena de Mazón y su larga y famosa comida en El Ventorro con Maribel Vilaplana cuando comenzó la DANA. «No sabemos si estaba despierto, estaba dormido, si tenía los pantalones puestos o quitados», dijo el comunicador, saltándose todos los códigos éticos de una cadena pública. Los sindicatos de RTVE fueron los primeros en dar la voz de alarma y denunciaron que el hijo de Pilar Miró violó el Manual de Estilo, el Estatuto de Información y la Ley General de Comunicación Audiovisual ya no ofreció prueba alguna, sólo insinuó, jugó, especuló, no afirmó hechos, sino que sugirió posibilidades.

Las palabras de Gonzalo Miró

En Directo al grano, programa que presenta junto a Marta Flich, Gonzalo Miró, habló, el 7 de octubre, del ya expresidente de la Comunidad Valenciana (dimitió el lunes 3 de noviembre) y de su larga y famosa comida en El Ventorro con Maribel Vilaplana cuando comenzó la DANA.

«Parece que, a pesar de todos los esfuerzos de la Generalitat por que no se conozca la verdad, hay algunas cosas que sí podemos ir sabiendo. Hay otras que están por saber. De momento no sabemos qué pasó en esa comida tan larga de Carlos Mazón, no sabemos si estaba despierto, estaba dormido, si tenía los pantalones puestos o quitados o cuál era su tasa de alcohol en sangre”, dijo Gonzalo Miró.

Además, más adelante el presentador prosiguió con sus críticas al también presidente del PP valenciano: «Carlos Mazón y su cara de cemento armado, porque no se puede tener más rostro, resulta que todavía cree que los vídeos que están saliendo le favorecen…».

La denuncia

Estas palabras no sentaron bien dentro del ente público y tras la denuncia de algunos sindicatos, se creó una investigación por la que el Consejo de Informativos de TVE considera que la opinión vertida por Miró es «un claro caso de mala praxis que incumple el Manual de Estilo, el Estatuto de Información y la Ley General de Comunicación Audiovisual».

​​«Es inaceptable que un presentador, que no debe dar opinión, lo haga con supuestos hechos no documentados, sin ningún fundamento ni prueba. Por tanto, con información no veraz. Aunque Gonzalo Miró sea personal externo a RTVE y contratado por una productora, debe cumplir con nuestra normativa. La dirección no ha rectificado estas declaraciones y tampoco ha respondido a nuestros requerimientos», confirma el Consejo.

«No se puede combatir la desinformación recurriendo a opiniones como esta. RTVE debe garantizar los estándares de calidad y rigor como Servicio Público Esencial. Las mentiras se desmienten con verdades y con hechos contrastados, como, por ejemplo, se ha vuelto a realizar esta semana en el Telediario con las emisiones de las imágenes del Cecopi el día de la dana del año pasado, por las que volvemos a felicitar a los profesionales del Centro Territorial de Valencia de TVE por conseguir esos audios de gran relevancia informativa, que pueden ser clave para llegar a conocer la verdad», se indica en un comunicado.