Abascal acusa a Feijóo de haber entregado al PSOE un «balón de oxígeno» forzando la caída de Mazón

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este lunes a su homólogo en el Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, de haber entregado la cabeza de Carlos Mazón, todavía presidente de la Generalitat Valenciana, al PSOE de Pedro Sánchez como «chivo expiatorio» que da «un balón de oxigeno» al presidente del Gobierno.

Abascal ha atendido a los medios de comunicación en la Plaza Mayor de Plasencia en una visita previa a la que realizará por la tarde en Cáceres, en cuyo Gran Teatro se celebra a partir de las 18:30 un acto de Vox, y desde la localidad cacereña ha denunciado que en esta jornada se tendría que estar hablando «del fiscal general del Estado, que está procesado», «del clan del Peugeot» o de la chica que fue «violada en Pamplona por una manada de la que se desconoce todo a pesar de que fue violada brutalmente y raptada».

«Hoy que tendríamos que estar hablando de todo esto, el Partido Popular entrega un balón de oxígeno a Pedro Sánchez con esta dimisión. Y esa es nuestra gran preocupación, y por eso decimos que increíblemente el señor Feijóo y la señora Guardiola siguen permanentemente el guion de Pedro Sánchez», ha añadido Abascal ante los medios.

El presidente de Vox tiene claro que el principal «responsable» de lo ocurrido tras la DANA en la Comunidad Valenciana no es Carlos Mazón sino que es tanto «Pedro Sánchez» como «su ministro del Interior, su ministra de Defensa y Teresa Ribera».

«Lo son porque negaron la ayuda internacional, lo son porque racanearon la ayuda, porque evitaron a toda costa que la ayuda llegara a tiempo, y lo son porque se negaron a la construcción de las infraestructuras hidrológicas que habrían evitado o que habrían paliado este desastre», ha explicado el también presidente de Patriots desde Plasencia.

Respecto al potencial relevo de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana, Abascal ha asegurado que impondrá condiciones al Partido Popular. «No es cuestión de personas, es cuestión de ideas y eso va a estar detrás de la cuestión», ha dejado claro, además de resaltar que «el PP ha tomado la decisión sin contar con nosotros». «Está en disputas internas y, cuando se aclaren entre ellos, ya veremos qué postura adoptamos», ha reflejado sobre el partido liderado por Núñez Feijóo.

Cánticos de «Sánchez, hijo de puta»

En el transcurso de la declaración de Santiago Abascal ante los medios de comunicación, ciudadanos presentes en la Plaza Mayor de Plasencia han interrumpido al líder de Vox para imponerse con cánticos contra el presidente del Gobierno que se han convertido en habituales en diferentes partes de España. «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!», han gritado, hasta el punto de que Abascal ha frenado su comparecencia.

«¿No oyen, no?», ha comentado irónicamente Abascal, tras comentar que su visita a Extremadura se da porque piensa que este territorio «es un perfecto ejemplo de lo que representa el Gobierno mafioso y el Gobierno corrupto que padecemos los españoles». El líder de la formación verde ha dicho que es «en esta tierra donde supuestamente trabajaba» el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez. «Y digo supuestamente porque no estamos seguros de ello», ha añadido.