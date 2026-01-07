La Junta lo confirma: estos son los precios del transporte en Sevilla, Málaga y otras ciudades de Andalucía

Cada mes de enero, sabemos que los precios de muchos productos y servicios suben, y uno de los que más interesan suele ser lo que nos va a costar el abono del autobús o el del metro. Y en el caso de los precios del transporte público en Andalucía, la respuesta es clara. La Junta ha decidido mantener durante todo 2026 el esquema de descuentos que venía aplicándose, una noticia que muchos usuarios esperaban desde hace semanas porque condiciona, y mucho, los gastos del día a día. Así , y en un contexto en el que cada euro cuenta, saber que no habrá sobresaltos en billetes y abonos aporta cierta tranquilidad.

La clave está en que se conserva el modelo mixto de ayudas que las comunidades autónomas, tal y como es el caso de Andalucía, aplica los últimos años. El Ministerio de Transportes mantiene su aportación y la Junta vuelve a sumar un 20% adicional, de modo que los abonos continúan con una bonificación del 40%. Tampoco se toca lo que ya se había convertido en norma para buena parte de las familias: los menores de 15 años seguirán viajando gratis y los jóvenes hasta 30 años mantendrán el descuento del 50% en sus desplazamientos habituales. Mientras tanto, los consorcios metropolitanos han empezado a actualizar la letra pequeña. Málaga y Sevilla han sido las primeras en publicar sus cuadros tarifarios con todo lujo de detalles. El resto de áreas, aunque no hayan difundido precios concretos, aplicarán el mismo marco general de bonificaciones, de forma que cualquier usuario que utilice títulos multiviaje o abonos tendrá asegurada la reducción durante todo el año, viva en la provincia que viva.

La Junta lo confirma: estos son los precios del transporte en Andalucía

La Consejería de Fomento explicó que las ayudas del Ministerio continúan vigentes y que la Junta asumirá, de manera voluntaria, otro 20% para que el descuento total llegue al 40%. Esta aportación extra se va a aplicar durante todo 2026 en títulos multiviaje y abonos emitidos por los consorcios metropolitanos, en los bonos del metro y en aquellos operadores interurbanos que utilicen la tarjeta verde o abonos compatibles.

Rocío Díaz, consejera de Fomento, subrayó que Andalucía no sólo mantiene la política estatal, sino que amplía su alcance para que el transporte público siga siendo la opción preferida por los usuarios. Recordó además que la Tarjeta Joven de Transporte, en funcionamiento desde 2022, continuará ofreciendo ventajas adicionales, especialmente para estudiantes y trabajadores que realizan desplazamientos frecuentes.

En paralelo, los menores de 15 años conservarán la gratuidad total y los jóvenes de hasta 30 años, el descuento del 50%. Ambas medidas han tenido una acogida notable en las áreas metropolitanas, donde el uso del transporte público se ha incrementado en los últimos años y se temía que tal vez se acabara ese descuento que finalmente se va a poder mantener.

Málaga: estas son las tarifas oficiales para 2026

En Málaga, el Consorcio ha confirmado que los billetes sencillos no sufren cambios y que las tarifas con tarjeta quedan así:

0 saltos: 1,60 € (sencillo) / 0,62 € (tarjeta)

1 salto: 1,75 € / 0,71 €

2 saltos: 2,50 € / 0,95 €

3 saltos: 3,75 € / 1,55 €

4 saltos: 6,25 € / 3,07 €

5 saltos: — / 4,65 €

Transbordo: 0,39 €

Las tarifas incluyen IVA y Seguro Obligatorio de Viajeros. Los menores de 15 años mantienen la gratuidad en recargas y los usuarios de la Tarjeta Joven tienen una bonificación adicional del 25% acumulable. Si algún Ayuntamiento aplica descuentos propios a raíz del programa estatal, estos se integrarán automáticamente en el sistema del Consorcio.

Así queda Tussam en Sevilla: precios para 2026

Sevilla también mantiene su cuadro tarifario general. El billete univiaje continúa en 1,40 euros y la tarjeta multiviaje reduce cada trayecto a 0,41 euros sin transbordo. La línea EA al aeropuerto conserva el suplemento implantado en 2025: el viaje cuesta 6 euros y el billete de ida y vuelta, 8 euros. Se venden tanto en el aeropuerto como en el propio autobús.

Las tarifas de feria no cambian:

Billete feria: 1,60 €

Multiviaje feria: 1,50 €

En cuanto a las tarjetas especiales, se mantienen las cuatro gratuitas (escolares, diversidad funcional, tercera edad y solidaria). El resto queda así para 2026:

30 días: 21,20 €

Estudiante mensual: 11,40 €

Estudiante septiembre-julio: 162,40 €

Mensual aeropuerto: 24,60 €

Anual: 309,30 €

Social: 10,60 €

Joven: 8,80 €

Este listado confirma que la capital andaluza preserva la mayoría de sus precios, incluidos los vinculados a eventos especiales como la Feria de Abril.

Qué ocurre en el resto de Andalucía

El resto de provincias de Andalucía, como Granada, Cádiz, Córdoba, Almería, Jaén y Huelva seguirá aplicando el mismo esquema autonómico. La Junta garantiza la continuidad de la gratuidad infantil, el descuento del 50% para jóvenes y la bonificación del 40% para el resto de usuarios que utilicen títulos recurrentes. Aunque cada operador fija sus precios, la estructura de ayudas es común y se mantendrá durante todo 2026.

El objetivo es evitar incertidumbre y consolidar un modelo de movilidad en el que el transporte público sea competitivo, especialmente en áreas metropolitanas donde la dependencia del coche todavía es alta. Con esta prórroga, Andalucía asegura un año completo de estabilidad tarifaria y mantenimiento de descuentos que han contribuido a impulsar la demanda en los últimos ejercicios.