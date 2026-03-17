Hoy, 17 de marzo de 2026, el clima en toda la provincia de Bilbao se presenta mayormente poco nuboso o despejado, con un notable ascenso de las temperaturas máximas. Aunque las mínimas se mantendrán sin cambios o con un ligero descenso, el viento será flojo, soplando del sur y moderado en el litoral oriental. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo de Bilbao se despereza lentamente esta mañana, ofreciendo un lienzo azul salpicado de nubes que se disipan con el paso de las horas. Con temperaturas que rondan los 5 grados al amanecer, el sol se asoma tímidamente a las 07:20, prometiendo un día cálido que alcanzará los 27 grados en su punto álgido. La brisa suave, con ráfagas que pueden llegar a los 35 km/h, acariciará la piel, aunque la humedad, que se sentirá algo cargada, puede hacer que la sensación térmica se eleve hasta los 27 grados.

Ya por la tarde, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que el sol brille con fuerza hasta su despedida a las 19:20. No se prevén lluvias, lo que brinda la oportunidad perfecta para disfrutar de un paseo al aire libre. A medida que la noche se acerque, las temperaturas descenderán suavemente, pero el ambiente seguirá siendo agradable, ideal para cerrar el día con una agradable velada.

Nubes y lluvias con viento fuerte en Baracaldo

Las nubes se agrupan en el horizonte, presagiando un día de inestabilidad en Baracaldo. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 6 grados, mientras el viento sopla con fuerza, creando una sensación de agitación en el ambiente. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se cubra completamente y las lluvias podrían hacer su aparición, acompañadas de rachas de viento que alcanzarán los 40 km/h.

La tarde traerá un contraste notable, con temperaturas que apenas superarán los 18 grados. La humedad, que puede llegar hasta el 90%, hará que la sensación térmica se sienta más baja, por lo que es recomendable no olvidar la bufanda. Con el viento fuerte y la posibilidad de lluvias, mejor llevar paraguas si se planea salir.

Guecho: cielo despejado y ambiente agradable

El día amanece en Guecho con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:21. A medida que avanza la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 7°C, pero la sensación térmica podría descender hasta los 5°C, lo que hará que el ambiente se sienta un poco más frío. La humedad relativa mínima del 45% permitirá que el aire sea más agradable, aunque la brisa suave del viento, que soplará del sur a 10 km/h, aportará un toque refrescante.

Por la tarde, el sol alcanzará su punto máximo, elevando la temperatura hasta los 23°C, lo que generará una sensación térmica similar. El cielo se mantendrá despejado, sin probabilidad de lluvia, lo que promete una jornada agradable para disfrutar al aire libre. Con la puesta del sol a las 19:20, Guecho tendrá un total de 12 horas de luz, ideal para aprovechar el día. Aunque no se esperan lluvias, la humedad podría hacer que el ambiente se sienta un poco pesado, así que es recomendable mantenerse hidratado.

Santurce: cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 6 y 24 grados. Aunque se prevé un leve viento de dirección variable, no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día agradable y templado.

Es un momento ideal para pasear por las calles, disfrutar de un café al aire libre o realizar actividades al aire libre. La tranquilidad del ambiente invita a aprovechar cada rincón y disfrutar de la cotidianidad sin preocupaciones.

Cielo despejado y ambiente cálido en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 5 grados, ideal para disfrutar de un paseo matutino. A medida que avance el día, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando una máxima de 27 grados por la tarde, con un viento suave que hará que la sensación térmica se mantenga agradable. Es un buen momento para salir a disfrutar del sol, así que no olvides llevar ropa ligera y protegerte del calor.