Los millonarios mecenas del Papa León XIV

Los adinerados colaboradores del Vaticano, ahora bajo el Pontificado del Papa León XIV, también pagan la eternidad en el s. XXI siendo mecenas de las artes. No son los Medici ni los Sforza, tampoco el Papa Julio II o León X, ni hacen encargos como la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, tampoco cuentan con la pasión crematística de aquellos tiempos renacentistas, momentos complicados de emular en la actualidad; pero sí que son personas que pertenecen a colectivos sociales acomodados que colaboran con sus donaciones a formar parte de la historia y la conservación de la misma.

Los mecenas del Papa León XIV pertenecen a los Patrons of the Arts in the Vatican Museums (PAVM), una organización interreligiosa que tiene una profunda pasión por el arte y que dedica sus fondos a financiar la conservación y restauración de la colección y edificios de los Museos Vaticanos. De ella, forman parte mecenas, filántropos y otras personalidades dispuestas a hacer suculentas donaciones para restaurar obras de la Santa Sede, transmitir el patrimonio vaticano y mejorar las instalaciones museísticas.

A diferencia de otros grandes museos, como indican desde Patrons, los Museos Vaticanos no reciben ingresos fiscales para financiar la restauración de sus tesoros y, por lo tanto, dependen en gran medida de la generosidad de sus mecenas.

Custodios de la cultura y la historia

«Ser Patrons of the Arts in the Vatican Museums significa ser, en cierto sentido, los padres y, por tanto, los garantes y custodios del patrimonio de historia, de cultura, de fe que la Iglesia nos ha entregado para que lo conservemos, respetemos y honremos», detalla Barbara Jatta, directora de los Museos Vaticanos y primera mujer en el cargo, elegida por el mismo Papa Francisco entre varios candidatos. «Nuestra misión, como la de los Patrons, es conservar para compartir colecciones como las nuestras, fundadas, construidas y enriquecidas por papas, cardenales, monjas, obispos y laicos», añade.

Y es que ponernos bajo la Creación de la Capilla Sixtina, que es sometida a menudo a procesos de limpieza, observar el dolor de la Piedad de Miguel Ángel; sentir el temperamento del troyano Laocoonte y sus hijos; conocer la Escuela de Atenas de Rafael o ver descender al Cristo de Caravaggio requiere de maestría y talento por parte de los artistas, pero también de altas dosis de financiación para mantenerlas en un óptimo estado de conservación a lo largo de los siglos.

Una Kennedy católica, entre los impulsores

Los Patrons tienen su origen en Pablo VI y su deseo de crear una Colección Vaticana de arte moderno. De esa misión se encargó el secretario del Papa, Pasquale Macchi, que llegó a EEUU a finales de los años 70 para ayudar al Vaticano a conseguir las obras necesarias para la gran exposición que se celebraría en 1983: The Vatican Collections. The Papacy and Art.

Para ello, se conformó un comité en Nueva York que fue liderado por Lawrence Fleischman, presidente y director ejecutivo de las Kennedy Galleries, experto en arte estadounidense de los s. XVIII al s. XX, asesor de la Casa Blanca con Kennedy y Johnson, y un gran coleccionista de arte antiguo. Con su trabajo y sus contactos en el sector y la alta sociedad, consiguió que artistas, coleccionistas y fundaciones donaran obras al Vaticano, fijando un monto final de 54 obras de arte. Toda aquella labor de Fleischman fue premiada por el Papa Pablo VI, que le nombró Caballero Papal de la Orden de San Silvestre, una de las más altas condecoraciones de la Iglesia.

También colaboraron otros nombres reconocidos de la sociedad norteamericana, como Ethel Kennedy, esposa del senador Robert F. Kennedy, procedente de una familia de gran devoción católica, sobre todo por parte de sus padres, el magnate del carbón George Skakel y su esposa Ann Brannack. Su pasión por las artes y la contribución a mejorar la sociedad, teniendo en cuenta que la historia de su vida está marcada por la tragedia y la muerte, le llevó a apoyar proyectos de arte como este, una ayuda que es hoy canalizada a través de la Ethel Kennedy Foundation.

Finalmente, todas aquellas obras se expusieron en una muestra itinerante que recorrió Nueva York, Chicago y San Francisco entre 1983 y 1984, que despertó el interés en la sociedad estadunidense por el patrimonio de la Iglesia y las ganas de participar con donaciones dedicadas al cuidado de las obras de arte que forman parte del patrimonio vaticano. Hoy ese interés, creciente cada año, se materializa en millones de donaciones de mecenas modernos que proceden, sobre todo, de Norteamérica, Europa y Asia.

40 años financiando ambiciosos proyectos

A lo largo de sus 40 años de vida, Patrons of the Arts in the Vatican Museums ha contribuido a importantísimos trabajos de conservación, restauración y reacondicionamiento de estancias papales. Destaca la restauración de las espectaculares Estancias de Rafael, los aposentos privados del Papa Julio II en el s. XVI en el Palacio Apostólico del Vaticano, llamados así porque fueron decorados por el pintor renacentista con frescos tan imponentes como la Escuela de Atenas, la Disputa del Sacramento o la Batalla del Puente Milvio.

La creación del primer laboratorio de restauración de mármoles de última generación, lo más puntero del momento, o la conservación y limpieza de la icónica Capilla Sixtina o la renovación del Patio Bramante, además de la restauración de pequeñas piezas, esculturas o tapices.

«El trabajo que realizamos hoy lo legaremos a los que vendrán después de nosotros, a las futuras generaciones de mecenas, gracias a los cuales será posible continuar la obra al servicio de este increíble patrimonio cultural de arte, belleza y verdad. El arte puede unir a las personas y, a través de la belleza y la verdad, ayudarlas a mirar al futuro con esperanza», relataba Monseñor Terence Hogan, coordinador de las Relaciones con los Patrons of the Arts in the Vatican Museums en 2023.

Financiación específica y general

Los fondos aportados por los mecenas pueden dedicarse a restauraciones generales, o hacerlo de una forma específica, brindando donaciones a la remodelación o cuidados de frescos, esculturas o arquitecturas muy concretas, de las que son personalmente informados por el programa de mecenazgo.

Los proyectos se dividen según el proceso de restauración o financiación en el que se encuentran: disponibles, actuales o finalizados, todos ellos documentados en la memoria de los Patrons, la cual se puede consultar con detalle en su página web.

Ahora mismo están activos importantes y prioritarios proyectos, como la restauración de las Logias Vaticanas, ubicadas en el segundo piso del Palacio Apostólico, construidas por Bramante bajo el Pontificado de León X y decoradas con escenas bíblicas pintadas por Rafael y su taller; la renovación del Patio Bramante o la limpieza y restauración del Juicio Final de la Capilla Sixtina.

Estos proyectos están marcados como «de alta prioridad» y tienen unos presupuestos de millones de euros. Los trabajos en el Patio Bramante, tienen un presupuesto de 5,5 millones de euros, lo que lo convierte en uno de los más importantes financiados por este club de mecenas desde su nacimiento.

Los trabajos de limpieza del Juicio Final de la Capilla Sixtina, por su parte, tienen un presupuesto de más de 200.000 euros y han sido desarrollados por los Laboratorios de Restauración de los Museos Vaticanos. Sobre unos andamios de 180 metros de altura han trabajado hasta 10 restauradores a la vez en turnos de mañana y tarde, con el fin de acabar el mantenimiento cuanto antes. La limpieza de la capa blanquecina posada sobre las figuras, han explicado desde Restauración, es sencilla: hecha con papel japonés y agua destilada.

No obstante, cabe destacar que cada año, entre enero y febrero, los equipos de restauración del Vaticano hacen un mantenimiento regular de todos los frescos de la Capilla Sixtina. Un gesto necesario, teniendo en cuenta que millones de personas pasan por allí cada año, dejando su huella humana en unas pinturas con siglos de existencia.

Silencio en unos museos visitados por 25.000 personas al día

Además de tener un espacio en la Historia del Arte y de la Fe, los mecenas y patronos poseen algunos privilegios con respecto a los visitantes comunes.

Por ejemplo, tienen un acceso especial en los Museos Vaticanos, fuera de horario y disfrutando de un silencio que no es fácil de encontrar en los horarios oficiales. Cada día, según datos de Statista, los Museos del Papa son los segundos más visitados a nivel internacional, tras el Museo del Louvre de París. En concreto, al día recibe más de 25.000 visitantes, o lo que es lo mismo, casi 6,8 millones de personas al año.

Recorren las salas de manera privada del Palacio Apostólico o la Basílica de Santa Maria Maggiore asisten a eventos programados por el Vaticano alrededor de su patrimonio artístico, conocen los procesos de restauración in situ y conocen a los grupos de restauradores que han trabajado en los proyectos que han financiado. Y son, además, recibidos en audiencia por el Papa en la Ciudad del Vaticano, la última vez con el Papa Francisco, quien agradeció «su generosidad a lo largo de estos años, continuando una tradición centenaria e imitando los logros de quienes contribuyeron a la historia de la Iglesia a través del arte».

@MaríaVillardón