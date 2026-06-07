Illa acompaña a Sánchez y Begoña a los conciertos del Primavera Sound para justificar el uso del Falcon

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha acompañado al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y su mujer, la tetraimputada Begoña Gómez, en la noche de este sábado en el festival Primavera Sound, en Barcelona, dando así al Gobierno una coartada para justificar el uso del Falcon (avión oficial del Ejército del Aire) desde Madrid.

Este desplazamiento de Sánchez, justo cuando más se estrecha el cerco de la corrupción sobre su figura, no apareció inicialmente en la agenda oficial del presidente del Gobierno para este día, entendiéndose por tanto que tendría un carácter privado, según las fuentes consultadas por OKDIARIO. Sin embargo, Moncloa actualizó la agenda en la web de Presidencia cuando ya llevaba muchas horas publicada e incluyó el viaje de Sánchez al Primavera Sound con llegada a «las 21 horas».

OKDIARIO ha publicado imágenes en exclusiva de la amplia comitiva del presidente del Gobierno camino del festival en Barcelona, formada al menos por 7 coches, 2 furgonetas, una patrulla de los Mossos y un helicóptero.

Pedro Sánchez se ha fotografiado junto a Salvador Illa y la consejera de Cultura de la Generalitat, Sonia Hernández Almodóvar, entre otros, bajo un letrero luminoso donde podía leerse el lema «No war» (No a la guerra), un posado del inquilino de la Moncloa en este punto concreto que ya estaba previsto en el programa de su visita, tal y como avanzó OKDIARIO este sábado.

Sánchez, Illa y la consejera catalana de Cultura en el Primavera Sound. (Foto: @salvador_illa)

Sin embargo, la presencia de Sánchez no se ha limitado a esta foto. Él y su mujer, Begoña Gómez, han podido asistir a los conciertos del festival desde la zona VIP del complejo, en un ámbito ya más personal, de ocio privado.

Para esta visita, Sánchez ha movilizado el Falcon del Ejército del Aire desde la base militar de Torrejón de Ardoz (Madrid) hasta Barcelona, y un helicóptero Super Puma desde el helipuerto de la Moncloa hasta dicha base. Además, de la comitiva de coches ya en la Ciudad Condal ‘cazada’ por OKDIARIO.

Cabe recordar que algo similar ocurrió cuando Sánchez se desplazó al Festival Internacional de Benicasim (FIB) en julio de 2018, nada más llegar a la Moncloa tras la moción de censura, para ver un concierto de The Killers. Allí se le unió su familia. Aquel episodio generó una fuerte polémica. El jefe del Ejecutivo mantuvo una reunión «informal» previa con el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig. Un encuentro que no superó la hora de duración y que se celebró en la sede de la Generalitat en la Casa dels Caragols de Castellón.

Sánchez e Illa en una zona VIP del festival este sábado. (Foto: @salvador_illa)

Este sábado, Sánchez ha estado con el presidente catalán, Salvador Illa, directamente sobre el terreno del festival de música internacional Primavera Sound, en Barcelona, ubicado en el Parc del Fòrum, un recinto localizado frente al mar.

En concreto, por la mañana de este sábado, Sánchez formó parte junto a los Reyes de la comitiva que recibió al Papa León XIV en el Pabellón de Estado del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, en el inicio de la primera visita oficial del Pontífice a España. Y después, participó también en la recepción al Santo Padre en el Palacio Real de Madrid. Aquí también se pudo ver al presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, saludando al Papa y a la Familia Real en el besamanos organizado en el Salón del Trono del Palacio Real.

Otra imagen de Sánchez, Illa y Sonia Hernández en el Primavera Sound. (Foto: @salvador_illa)

En el cartel del festival para la noche de este sábado figuraba uno de los grupos favoritos de Pedro Sánchez: Gorillaz. El pasado marzo, el inquilino de la Moncloa publicó un mensaje en redes sociales aplaudiendo el último disco de la banda británica, The Mountain, y una de sus canciones, The Manifiesto, que definió como «una pasada».

«¡Un año más, el Primavera Sound en Barcelona! Talento, creatividad y proyección internacional para una ciudad abierta, diversa y vibrante.

¡Acabo de terminar de disfrutar del festival!», ha escrito, por su parte, Salvador Illa este sábado a última hora en redes sociales.