El Niño llama a la puerta: la ONU emite una alerta mundial por sus posibles efectos

La ONU emite una alerta mundial por sus posibles efectos, El Niño llama a la puerta y los expertos no dudan en lanzar esta advertencia. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, tenemos por delante una serie de cambios que serán los que nos acompañarán en estas próximas jornadas. Es hora de ver un fenómeno poco común que acabará marcando una diferencia importante en estas próximas jornadas que hasta el momento nadie hubiera imaginado. Tocará saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que todo puede ser posible.

La realidad es que el tiempo puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada que se acabará convirtiendo en un problema para todos, por lo que tendremos que estar pendientes de un cielo en el que todo puede ser posible. Estamos viendo llegar una situación del todo inesperada que podría acabar siendo la que nos afectará de lleno. En estos días en los que realmente cada detalle cuenta, es momento de saber qué nos estará esperando, llega una alerta mundial por los posibles efectos de un fenómeno que nos sumergirá en lo peor de este tiempo cargado de incertidumbre.

A la puerta llama el Niño

Es hora de empezar a prepararnos para una serie de cambios que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Estaremos muy pendientes de un giro radical que hasta la fecha nunca pensábamos que fuera posible. Tal y como estamos viendo, esta primavera no parece como las demás.

Tenemos por delante una serie de cambios y de situaciones que puede que acaben siendo las que nos marcarán de cerca. Es hora de tener por delante un cambio de tendencia que nos puede acabar afectando de una forma que quizás nadie pensaba.

Las altas temperaturas de estos días pasados no son casualidad, son la antesala de algo más que podría acabar siendo lo que nos acompañará en breve, en estos días en los que realmente tocará saber qué es lo que nos estará esperando en estos días que tenemos por delante.

Este Niño que llega de forma cíclica que tenemos en este momento en camino, puede causar estragos, tal y como han explicado unos expertos que saben muy bien qué es lo que puede pasarnos y las consecuencias de este tipo de fenómenos.

La ONU emite una alerta mundial por sus posibles efectos

Los posibles efectos de este niño obligan a la ONU a lanzar una alerta mundial, a medida que vamos viendo lo que puede pasar en breve. Tocará saber qué es lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que quizás el tiempo nos acaba jugando una situación del todo inesperada.

Los expertos de Meteored nos explican desde su blog que: «El boletín de la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos), publicado esta semana, muestra que la zona de seguimiento de El Niño, denominada Niño 3.4, sigue registrando una anomalía de +0,5 °C en la temperatura de la superficie del mar, valor que corresponde al umbral del fenómeno. La tendencia apunta a que la interacción entre escalas, a través de la Oscilación Madden-Julian (MJO), favorezca aún más el calentamiento en los próximos días, lo que probablemente intensificará la anomalía positiva la próxima semana. Esto hace que el reconocimiento oficial del fenómeno esté cada vez más cerca, ya que el protocolo tradicional exige un mes con anomalías dentro del umbral, y no solo unas pocas semanas. Aunque muchos modelos prevén que este será un superNiño —lo que en el ámbito científico se denomina un El Niño muy intenso—, aún existen incertidumbres en cuanto a su intensidad».

Siguiendo con la misma explicación: «La región de seguimiento de El Niño se mantuvo dentro del umbral de +0,5 °C durante la semana que tuvo como fecha central el 27 de mayo, es decir, la que tiene en cuenta la temperatura media de la superficie del mar (TSM) entre los días 24 y 30. En teoría, esta sería la tercera semana consecutiva dentro del umbral de El Niño; sin embargo, la NOAA parece haber corregido los datos correspondientes a la semana del 13 de mayo, reduciendo la anomalía de +0,5 °C a +0,4 °C».

Lo que nos espera puede ser terrible: «Aunque la evolución constante de las previsiones de los modelos climáticos sobre El Niño y de las temperaturas del océano Pacífico indican, hasta el momento, que nos enfrentaremos a un superNiño, aún hay que tener en cuenta un aspecto importante: la «barrera de la previsibilidad». La barrera de la previsibilidad se refiere al periodo comprendido entre marzo y mayo, que corresponde a la primavera en el hemisferio norte y al otoño en el hemisferio sur, en el que los modelos climáticos presentan una mayor incertidumbre en sus proyecciones. Esto se debe a que la primavera y el otoño son estaciones de transición, en las que los océanos y la atmósfera experimentan cambios más rápidos que en otras épocas del año. Esta evolución del sistema climático dificulta la previsión de cómo evolucionarán las condiciones en el Pacífico tropical en los próximos meses».