Nuboso o con intervalos nubosos dominará el cielo en toda la provincia, donde se esperan precipitaciones débiles en la mitad septentrional durante la tarde. Las temperaturas mínimas tenderán a ascender ligeramente en el interior, mientras que el viento soplará de forma floja. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielos nublados y temperaturas en ascenso

El cielo se despereza lento sobre Bilbao, con nubes que dominarán la jornada, especialmente durante la mañana, cuando la probabilidad de lluvia será alta y el ambiente se sentirá bastante cargado. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 20 grados, acompañadas de un suave viento del norte, que soplará a unos 10 km/h, sin llegar a ser molesto. A primera hora, el termómetro marcará 15 grados, lo que se sentirá ligeramente más fresco.

Ya por la tarde, el cielo se tornará más despejado y, aunque existe margen para algunos chubascos, las temperaturas máximas alcanzarán los 20 grados, invitando a disfrutar de las horas de luz antes de que el sol se esconda a las 21:48. La humedad irá disminuyendo, pero aún resultará palpable, creando una atmósfera que recordará que el verano se despide poco a poco. La mágica transición del día se hará sentir, haciendo que cada rincón de Bilbao brille con un encanto especial.

Lluvias intensas y ambiente fresco en Baracaldo

En Baracaldo, la jornada se asoma con el característico sopor de una mañana inestable, donde el murmullo del viento anticipa sorpresas. Anoche, el cielo se cubría de nubes pesadas y ahora, las primeras gotas de lluvia se suman al fresco aroma de la tierra, haciendo eco de lo que se avecina: un día marcado por la inclemencia.

A medida que avance la jornada, el viento del norte soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 7 km/h. La temperatura oscilará entre 12 y 20 grados, pero la sensación térmica podría bajar hasta los 12°C. Las lluvias serán intensas en la mañana con un 100% de probabilidad y aunque en la tarde se espera una ligera mejora, la posibilidad de chubascos se mantendrá al 50%. Mejor llevar paraguas y no olvidarse la chaqueta, ya que el ambiente estará muy húmedo y fresco.

Guecho: ambiente húmedo con probabilidad de lluvia

El día amanece en Guecho con un ambiente húmedo y una probabilidad de lluvia del 100% desde la madrugada hasta el mediodía. El cielo, cubierto, dará paso a unas temperaturas que oscilan entre los 13 y 20 °C. Aunque la sensación térmica podría alcanzar hasta los 20 °C, el aire fresco se sentirá más intenso debido a la alta humedad que ronda el 80%. Las ráfagas de viento, que pueden alcanzar los 30 km/h, añaden un toque de fuerza a la jornada.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá a un 25% y el cielo se presentará más despejado. Con temperaturas en torno a los 16 °C, será una tarde fresca pero agradable. El sol saldrá a las 06:32 y se ocultará a las 21:49, brindando a los habitantes de Guecho más de 15 horas de luz y la oportunidad de disfrutar de un final de jornada más tranquilo, aunque siempre con la previsión a mano.

Santurce: cielos nublados y tarde soleada

El tiempo de hoy se presenta con cielos algo nubosos y temperaturas que oscilan entre los 12 y los 20 grados. Habrá probabilidades de lluvia durante la mañana, aunque por la tarde es más probable que el sol brille un poco más, con viento suave que no alterará las actividades diarias.

Con un ambiente relajado y templado, es un día ideal para pasear y disfrutar de un café en la terraza. Aprovechar el tiempo para realizar actividades al aire libre será una buena opción antes de que llegue la noche.

Lluvias persistentes y posibles mejoras en Basauri

La mañana en Basauri se presenta gris y lluviosa, con una alta probabilidad de precipitaciones que podría sorprender a más de uno. Las temperaturas mínimas rondarán los 11 grados y la sensación térmica podría llegar a ser aún más fría, así que es recomendable abrigarse bien.

A medida que avance el día, la lluvia continuaría su curso, pero se espera una leve mejoría hacia la tarde-noche. Los vientos soplarán del norte a una velocidad moderada, así que, si decides salir, sería ideal llevar un paraguas y ropa impermeable para disfrutar de las actividades sin preocuparte por el mal tiempo.