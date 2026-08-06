Un ladrón asalta dos veces en cinco horas la casa de un vecino con movilidad reducida y le roba el televisor

La Guardia Civil ha detenido en Barbate (Cádiz) a un hombre como autor de un violento robo en el que la víctima fue un vecino con graves limitaciones de movilidad. El arrestado no solo irrumpió en la vivienda armado con un cuchillo de grandes dimensiones y amenazó de muerte a su propietario para hacerse con un pequeño botín, sino que apenas unas horas después regresó al mismo domicilio, volvió a entrar por la fuerza y logró llevarse un televisor antes de ser localizado y enviado a prisión.

Los hechos se produjeron durante la madrugada del pasado 4 de agosto. Según ha informado la Guardia Civil, alrededor de las 3:00 horas el agresor se presentó en la vivienda de un vecino de Barbate mostrando una actitud muy agresiva. Armado con un cuchillo de grandes dimensiones, comenzó a proferir amenazas de muerte contra el propietario de la casa.

Para acceder al interior del inmueble, el asaltante rompió primero la mosquitera de una ventana utilizando el arma blanca. Después golpeó repetidamente la puerta de entrada hasta conseguir abrirse paso. Una vez dentro, intimidó a la víctima con el cuchillo y consiguió apoderarse de un escaso botín antes de abandonar rápidamente el lugar.

La agresión causó una gran conmoción entre los vecinos de la zona, que acudieron para auxiliar al afectado tras escuchar el alboroto. Muchos de ellos aseguraron haberse sorprendido al comprobar que el sospechoso había estado merodeando por las inmediaciones durante la madrugada, desplazándose en bicicleta.

Sin embargo, el episodio no terminó ahí. Apenas cinco horas después, sobre las 8:00 de la mañana, el mismo individuo regresó al domicilio con la intención de volver a entrar. En esta ocasión, el propietario trató de impedir el acceso colocándose detrás de la puerta, pero el ladrón lanzó una losa contra ella, destrozando los cristales.

Los fragmentos de vidrio alcanzaron a la víctima, que sufrió heridas y no pudo evitar que el asaltante lograra acceder nuevamente a la vivienda. Durante este segundo robo consiguió llevarse un televisor antes de emprender la huida.

Tras recibir el aviso, la Guardia Civil desplegó un dispositivo de búsqueda para localizar al sospechoso. Los agentes consiguieron identificarlo y detenerlo poco después de los hechos. Una vez puesto a disposición de la autoridad judicial, el juez decretó su ingreso en prisión provisional.

Los investigadores lograron recuperar la mayor parte de los objetos sustraídos durante los robos, aunque el televisor continúa desaparecido. La principal hipótesis con la que trabajan los agentes es que el aparato pudo haber sido intercambiado por varias dosis de sustancias estupefacientes poco después de ser sustraído.