Edurne Pasaban lleva al empresariado alicantino sus 14 ‘ochomiles’ en el Cámara Business Club

Edurne Pasaban es conocida como la primera mujer de todo el planeta en escalar los 14 picos que existen en el mundo que superan la altura de 8.000 metros. Pero, a día de hoy, es también una empresaria de éxito. Ella ha sido la invitada al primer encuentro empresarial de la temporada del Cámara Business Club, el foro de encuentro y opinión de la Cámara de Comercio de Alicante, la organización de referencia del empresariado alicantino, que preside Carlos Baño.

El evento de Cámara Business Club con Edurne Pasaban se ha presentado como Expedición al éxito. Alcanzando objetivos, superando dificultades. Y en ese marco se ha hablado de retos y de la importancia del trabajo en equipo, entre otras cuestiones, con alguien que, precisamente, se ha caracterizado por conseguir aquellos que se ha propuesto, la mencionada Edurne Pasaban.

Además de ser una alpinista cuyo nombre está escrito ya en la historia de este deporte, Edurne Pasaban es licenciada en Ingeniería Industrial por la Universidad del País Vasco; máster en la Gestión de Recursos Humanos por Esade y máster en Coaching Ejecutivo y Management por IE Business School.

Edurne Pasaban se incorporó a su primera expedición al Everest en 2001, siendo entonces una desconocida en el mundo montañero. Pero, con el paso del tiempo, fue ganándose el respeto de los veteranos de la alta montaña. Y se convirtió en la primera mujer en completar los 14 ochomiles que existen.

Desde entonces hasta ahora, traumáticas experiencias han llevado a Edurne Pasaban a replantearse su futuro en varias ocasiones. Sin embargo, entendió que no sería feliz. Hoy día, gracias a dos valores importantes, la constancia y el esfuerzo, son innumerables los premios que ha recibido. Entre esos premios destacan la Medalla de Oro al Mérito Deportivo y el Premio Reina Sofía a la Mejor Deportista del Año en 2011.

Actualmente, Edurne Pasaban combina su carrera deportiva con su vinculación al mundo de la empresa, un ámbito en que ejerce como conferenciante tanto para empresas a nivel nacional e internacional como para entidades deportivas, culturales y educativas.

Con la conferencia de Edurne Pasaban, Cámara Business Club abre una nueva temporada tras el descanso estival. Y lo ha hecho en una jornada que ha reflejado el enorme éxito que siempre tiene este foro en cada una de sus convocatorias. El Espacio Pópuli, donde se ha celebrado el evento, ha estado lleno a rebosar, con todo el mundo empresarial alicantino presente. Y, también, con una nutrida presencia de jóvenes y emprendedores, que auguran un gran futuro al sector empresarial alicantino.