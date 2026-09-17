Un turista recogió 2 kilos de arena de una playa italiana y se lleva una sorpresa al facturar en el aeropuerto: la multa es de 1.000€ y tuvo suerte de evitar la cárcel

Estamos acostumbrados a ver a agricultores ser multados por dañar o modificar el campo, pero podemos cometer el error de pensar que es algo muy lejano para nosotros. Sin embargo, a un turista francés le sancionaron por llevarse arena de la playa.

Aunque suene a broma, el episodio ocurrió el 1 de septiembre de 2020 en el aeropuerto de Cagliari-Elmas. Los controles detectaron que el viajero transportaba casi dos kilos de arena recogida en una playa de la isla italiana.

El turista evitó enfrentarse a penas de prisión, pero le confiscaron el recipiente y recibió una multa de 1.000 euros. Y lo peor de todo es que no es un caso aislado, Cerdeña ya llevaba tres años prohibiendo extraer arena sin autorización previa.

Turista se lleva una botella con arena de la playa y lo multan con 1.000 euros

Cuando el turista francés se fue a casa con la botella llena de arena, no esperaba el susto que se llevó en el aeropuerto. Y es que fue en un control rutinario cuando todo se destapó.

De hecho, en el aeropuerto de Cagliari-Elmas están bastante acostumbrados a esta estampa, y a lo largo del año incautan muchos recipientes con recuerdos ilegales que los turistas extraen de la naturaleza.

Más allá de confiscarle la botella de arena, lo que seguramente doliera más al turista fue la multa de 1.000 euros que recibió por lo que hizo en la playa, probablemente sin saber que era ilegal.

Quizás te parezca una anécdota, pero debe servirte como avisa de que poder acceder a un lugar y disfrutar de él no equivale a tener permiso para hacer lo que quieras. Es fundamental que respetes a la naturaleza.

En Cerdeña te pueden multar si te llevas arena de la playa, según la ley

A veces no lo sabemos, pero en la playa hay una serie de normas que debemos cumplir y si no lo hacemos nos pueden multar. En caso de que estemos en otro país, es todavía más relevante informarse previamente.

En el caso de Cerdeña, la norma regional aprobada en 2017 respondía a la repetición de estas extracciones de arena. Al parecer, las multas son de entre 500 y 3.000 euros, según la cantidad retirada.

Y es que la intención o no saber lo que se hace no te exime de la culpa. Retirar arena de la playa, sobre todo si lo hace mucha gente, puede provocar un daño medioambiental grave.

No ha sido el ejemplo del turista francés, pero en casos más extremos de retirada de arena las consecuencias pueden llegar a ser penales.

Por qué retirar arena de la playa puede ser un problema medioambiental

La razón de fondo de la normativa de Cerdeña es proteger las playas frente a la retirada de sus materiales. Sobre todo porque el problema adquiere otra dimensión cuando la misma conducta se repite entre distintos turistas.

Quizás lo veas injusto por pensar que llevarte un poquito de arena a casa no cambia nada. Pero debes imaginar qué ocurriría si todos los turistas hicieran lo mismo.

Es decir, si cada persona considerara aceptable retirar su pequeña porción, la cantidad total dejaría de ser pequeña. Ese efecto acumulativo es la razón de por qué una medida de protección puede alcanzar también a gestos aparentemente modestos.