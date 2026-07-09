Bañarse con bandera roja puede salirte muy caro: multas de hasta 3.000 euros si lo haces en estas playas

Bañarse en una playa con la bandera roja está calificado como una infracción grave y está penado con multas de 1.500 euros que pueden ser incluso 3.000 en caso de que los bañistas reincidan en esta conducta. La Ley de Costas y las ordenanzas municipales de las localidades costeras recogen las sanciones para los ciudadanos que no se comporten de acuerdo a las normas establecidas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las multas por bañarse con bandera roja en la playa.

Con el verano llega la temporada de playa y durante las próximas semanas millones de españoles se dejarán caer por los 8.000 kilómetros de playa que España tiene repartidos por todo su litoral peninsular. El Mediterráneo y la costa de Andalucía serán los puntos más visitados de un país que todo hace indicar que batirá en 2026 el récord histórico de 96,8 millones de turistas internacionales que visitaron nuestro país el pasado año 2025.

Todas las personas que durante estos meses vayan a cumplir con el ritual de ir a la playa deben saber que hay unas normas establecidas y están recogidas en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, que fue aprobada hace ahora 38 años y que fue modificada en esta norma, que fue aprobada en 1988 y ha sido modificada en 2014, 2022 y por última vez en el año 2023. Además, las ordenanzas municipales de los ayuntamientos de los pueblos o ciudades que tengan costa también recogen una serie de infracciones que pueden ser:

Leves: multas de hasta 750 euros.

Graves: multas de entre 751 y 1.500 euros

Muy graves: multas de entre 1.501 y 3.000 euros

La multa por bañarte con bandera roja

Por ejemplo, según la ordenanza municipal del Ayuntamiento de Valencia, y que suele ser parecida en el resto de España, se consideran delitos leves que están penados con multas de hasta 750 euros actos como lavarse en el mar o arena con jabón, la práctica de juegos o el uso de aparatos sonoros sin respetar las normas y el uso indebido del agua de las duchas que están habilitadas en la entrada de las playas.

El caso que atañe a este artículo, el de bañarse con bandera roja, está calificado como una infracción grave y la multa puede ser de 1.500 euros, que incluso puede llegar a ascender a 3.000 euros en caso de reiteración. Hay que tener en cuenta que siempre que hay bandera roja en una playa, no está permitido el baño bajo ningún concepto y, por ello, saltarse esta norma se calificará como una acción grave que pone en riesgo la seguridad de los bañistas y también la de los equipos de rescate.

El Ayuntamiento también registra multas de hasta 1.500 euros para las siguientes infracciones:

Depósito de materiales de combustión en contenedores.

Pesca en zonas, épocas y horarios prohibidos.

Usos de instrumentos de pesca submarina.

Circulación o estacionamiento de vehículos en la playa.

Pernoctar durante la temporada de baño.

Hacer fuego, barbacoas o utilizar bombonas de gas.

Por su parte, estarán calificadas como infracciones graves y penadas con multas de 3.000 euros los siguientes comportamientos: