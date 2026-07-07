Adiós a ir cargado a la playa: Decathlon revienta el mercado con el carrito plegable y cómodo de 4 ruedas

Decathlon ha vuelto a poner en el mercado un producto que está siendo un éxito. El gigante francés de venta y distribución de material deportivo está en boca de todo el mundo tras poner a la disposición de sus millones de clientes un carro plegable de acero para ir a la playa. Este producto se puede encontrar tanto en las tiendas físicas que la cadena tiene repartidas por España como a través de su página web, donde podrás hacerte con esta joya en apenas unos minutos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el carro del Decathlon para ir a la playa.

Con el verano llegan las altas temperaturas y los días de playa para millones de españoles. Ya sea durante las merecidas vacaciones de verano o durante la semana para las personas que vivan cerca de la costa, llega el momento en el que hay que preparar un buen macuto para poner rumbo a la arena y el mar. Para ello, Decathlon ha puesto en el mercado un nuevo carro para ir a la playa en el que podrás llevar la nevera, sillas, mesas y sombrilla, sin la necesidad de hacer un esfuerzo descomunal a más de 30 grados de temperatura.

Así es el carro para ir a la playa de Decathlon

«Carro de playa plegable de acero y Oxford, 4 ruedas y asa ajustable», así promociona en su página web Decathlon el que es su nuevo carro, del que destaca su «resistencia y durabilidad superiores: carro playa fabricado con estructura de acero resistente y tejido Oxford (duradero, extraíble y fácil de limpiar)». Este carro para ir a la playa de Decathlon está a la venta por un precio de 33,96 euros y se podrá adquirir a través de la página web de esta cadena de supermercados, que enviará a casa en menos de una semana el producto estrella que está arrasando este verano.

«Carro de playa plegable Aktive color negro con estructura de acero resistente y tejido Oxford, diseñado para transportar cómodamente todo lo necesario en actividades al aire libre», se puede leer en la página web de Decathlon, donde también se informa que «cuenta con un amplio compartimento de 58x35x86 cm con capacidad de carga de hasta 50 kg y 4 ruedas que facilitan el desplazamiento sobre arena, césped o pavimento».

Además, también informa de todas las ventajas y muchas funcionalidades de este carro para ir a la playa de Decathlon, como puede ser un sistema de plegado tipo acordeón que permite guardarlo y transportarlo fácilmente cuando no se utiliza. Las características del producto estrella que está arrasando en el mercado son las siguientes: