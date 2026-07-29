La Reserva Federal ha optado por mantener sin cambios los tipos de interés, una decisión ampliamente esperada por el mercado y que, según coinciden varias gestoras y firmas de inversión, pone el foco en el mensaje de su presidente , Kevin Warsh.

Sin embargo, las previsiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no fueron acertadas. Trump volvió a presionar públicamente a la Fed para que rebajase el precio del dinero, el presidente afirmó que Warsh «sabe lo que quiere hacer», aunque sugirió que otros miembros del comité estarían dificultando esa decisión, reabriendo así el debate sobre la independencia del banco central.

Para Paolo Zanghieri, economista sénior de Generali Investments, la pausa permite a la Fed disponer de más tiempo para evaluar el impacto de los aranceles, la evolución de los precios de la energía y la situación económica antes de mover ficha. Aunque destaca el tono más agresivo de Warsh ante una inflación que sigue por encima del objetivo y el reciente repunte del petróleo.

Opinión de los analistas

En la misma línea, François Rimeu, estratega sénior de Crédit Mutuel Asset Management, esperaba que la moderación observada en los últimos datos del IPC justificara mantener la política monetaria sin cambios. Aun así, anticipaba que el Comité volvería a insistir en su compromiso con la estabilidad de precios y que Warsh evitaría ofrecer orientaciones explícitas sobre la trayectoria futura de los tipos, en línea con su estrategia de comunicación.

Precisamente, la falta de ‘forward guidance’ se ha convertido en uno de los principales focos de atención para los mercados. Desde Neuberger Berman consideran que Warsh ha eliminado las orientaciones prospectivas con las que los inversores trataban de anticipar las decisiones de la Fed, obligando al mercado a reaccionar directamente a cada dato macroeconómico.

En este contexto, la firma cree probable que la autoridad monetaria entre en una pausa prolongada mientras recopila más información antes de decidir nuevos movimientos.

Sin previsiones hasta nuevo aviso

También Christopher Koslowski, estratega sénior de renta fija y divisas de Vontobel, sostiene que el verdadero foco no estaba tanto en la decisión sobre los tipos como en el tono del comunicado. A su juicio, la Fed ha reforzado en los últimos meses un mensaje más duro frente a la inflación, manteniendo abierta la puerta a un nuevo endurecimiento si fuera necesario.

Además, destaca que Warsh ofreció pocas pistas sobre el futuro de la política monetaria, insistiendo en la flexibilidad del banco central en un entorno todavía incierto.

Las firmas también coinciden en que el margen para futuras decisiones dependerá de la evolución de la inflación y, especialmente, del mercado laboral. Chitrang Purani, gestor de renta fija de Capital Group, advierte de que un deterioro más acusado del mercado laboral podría llevar al banco central a priorizar el crecimiento frente a los riesgos inflacionistas.

Por el contrario, Generali Investments cree que el riesgo de un mayor endurecimiento monetario sigue vivo. Zanghieri prevé un aumento de los votos disidentes dentro del Comité a favor de nuevas subidas y mantiene la expectativa de un incremento adicional del precio del dinero antes de final de año, aunque reconoce que los mercados prestarán mucha más atención al mensaje sobre septiembre y al equilibrio que haga la Fed entre inflación y crecimiento que a la decisión adoptada en esta reunión.