La reflexión de Robert Redford, actor y director de cine: «Para construir un mundo mejor, en ocasiones hay que destruir el antiguo, y eso crea enemigos»

Robert Redford, una de las grandes figuras del cine estadounidense, tanto delante como detrás de las cámaras, interpretó a lo largo de su carrera numerosos personajes. Uno de ellos fue Alexander Pierce, en ‘Capitán América: El soldado de invierno’, donde pronuncia una frase que plantea una interesante reflexión sobre el cambio: «Para construir un mundo mejor, en ocasiones hay que destruir el antiguo, y eso crea enemigos».

La frase, sin embargo, debe leerse con cautela. No se trata de una reflexión personal de Redford, sino de las palabras de un personaje que defiende una determinada idea de orden y de transformación. Y precisamente ahí reside su interés: ¿es realmente necesario destruir lo antiguo para construir algo mejor? ¿Y quién decide qué debe desaparecer?

Con esta frase, su personaje incitaba al cambio, pero el cambio lleva mucho tiempo y habrá personas que se opongan porque prefieren las cosas como están. Además, mejorar una sociedad puede implicar renunciar a determinadas costumbres, estructuras o formas de hacer las cosas, algo que no gusta a las personas que se beneficiarían del sistema antiguo.

Robert Redford, un actor de leyenda

Robert Redford nació el 18 de agosto de 1936 y se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de Hollywood gracias a una carrera con grandes películas y personajes inolvidables. Desde su irrupción como estrella de la gran pantalla en las décadas de los 60 y 70, el intérprete construyó una trayectoria que lo llevó a trabajar con algunas de las figuras más importantes del cine.

Sus películas más conocidas son: ‘Dos hombres y un destino’ y ‘El golpe’, hechas con Paul Newman; ‘Todos los hombres del presidente’, ‘Memorias de África’, ‘El gran Gatsby’ y ‘Una proposición indecente’. En 1980, ganó el premio Óscar por la película ‘Gente corriente’ y un Óscar honorífico en 2002 por su trayectoria y su contribución al cine independiente. Fallecería el 16 de septiembre de 2025 a la edad de 89 años.