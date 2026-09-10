Los exclusivos palacios de Mohamed VI en el Rif: la demostración de su poder en territorio bereber

El Rif es, desde hace más de un siglo, una región con una relación tensa con el poder central marroquí. Basta recordar el pasado convulso de la zona —la Guerra del Rif de los años veinte, la República Confederada de Abd el-Krim, o más recientemente, el estallido del Hirak en 2016— para entender por qué cualquier gesto simbólico del Majzén (el poder real que rodea al rey) en esta región se lee con lupa política.

El Rif, en el norte montañoso de Marruecos, es de mayoría bereber y tiene una larga tradición de resistencia al poder en Marruecos. En los años 1920, Abd el-Krim lideró la República del Rif contra el colonialismo español. Tras la independencia de Marruecos en 1956, las expectativas de integración y desarrollo no se cumplieron.

En 1958 estalló una revuelta rifena por la marginación y el monopolio de cargos por élites de la antigua zona francesa. El entonces príncipe heredero Hasán (futuro Hasán II) dirigió una dura represión militar con decenas de miles de soldados, cuyo resultado fue miles de muertos, la destrucción de pueblos y una herida profunda. Hasán II apenas visitó la región durante su reinado y la mantuvo marginada.

El enfrentamiento actual entre el Rif y la monarquía alauí es principalmente socioeconómico y de identidad, o sea, un polvorín independentista. La región sufre marginación histórica: alto desempleo, falta de infraestructuras, hospitales y universidades, la emigración y una dependencia endémica del cannabis. El Rif es desde hace décadas una de las principales zonas productoras de cannabis del mundo, especialmente resina/hachís.

Alli surgió el Hirak, el movimiento popular del Rif, fue un gran movimiento de protesta social que surgió en octubre de 2016 en la región del Rif, especialmente en Alhucemas y pueblos cercanos. Fue reprimido y algunos de sus líderes siguen encarcelados.

Con este convulso contexto sociopolítico, no es entonces casual que el rey Mohamed VI tenga varias residencias en el Rif a las que viaja habitualmente, en un intento de que su supremacía sea evidente en la zona y entre los bereberes.

El mapa palaciego del norte

Mohamed VI dispone de una red de residencias reales repartida por todo Marruecos, pero llama la atención la concentración de propiedades precisamente en el eje rifeño y prerrifeño. Son estos:

Palacio Real de Tetuán

Es el antiguo Palacio del Jalifa construido durante el Protectorado español, hoy una de sus residencias de verano preferidas, situado en la emblemática Plaza Hassan II. Es una de las 12 residencias oficiales de la monarquía en Marruecos y constituye un imponente símbolo histórico y arquitectónico en la ciudad. Construido originalmente alrededor de 1740 como el palacio del gobernador, el recinto cobró una relevancia única durante el Protectorado español, sirviendo como sede para el Jalifa (el representante del sultán) y el Alto Comisario español. Su fachada exterior destaca por una exquisita fusión de estilo hispano-morisco, adornada con majestuosas puertas de bronce, tallas en madera de cedro e intrincados mosaicos de zelliges.

Palacio de Tánger

El impresionante Palacio del Mendoub, en el conocido barrio de Marshan, fue reconstruido por orden del propio monarca en 2010. Este palacio se lo compró Mohamed VI a la familia Forbes: el mítico Malcolm Forbes, editor de la revista estadounidense. Cuenta con 40.000 metros de superficie. El rey se lo compró directamente a los hijos del editor, cuando este falleció en el 90, para uso privado.

Este complejo palaciego es utilizado por el rey Mohamed VI para recibir a mandatarios internacionales, celebrar cumbres diplomáticas y conmemorar festividades nacionales como la Fiesta del Trono.

Palacio de Rincón

El Palacio de Rincón (M’diq), es la residencia de verano del rey alauí, cerca de Tánger, una propiedad real construida cerca de Nador, a un paso de Melilla, en pleno corazón del territorio rifeño. Con embarcadero privado. La propiedad real construida cerca de Nador, a un paso de Melilla, en pleno corazón del territorio rifeño.

Es una de las residencias de verano favoritas y más exclusivas del rey Mohamed VI. A diferencia de los monumentales palacios reales oficiales del país, este complejo destaca por su ubicación estratégica: se sitúa en la costa mediterránea marroquí, en la localidad de M’diq (Rincón), a unos 13 kilómetros del palacio real de Tetuán y a muy poca distancia de la ciudad española de Ceuta. Está muy protegida y lejos de miradas indiscretas; los detalles interiores o exteriores cercanos no se publican por privacidad y seguridad, por lo que no hay imágenes de la residencia. Al parecer, está pensado, según informaciones marroquíes, como futuro retiro del monarca.

Mezquita Mohamed VI en Alhucemas

A estos palacios en territorio rifeño, se suma la Mezquita Mohamed VI de Alhucemas —ciudad símbolo del Hirak, donde nació el movimiento tras la muerte de Mohcine Fikri en 2016— y el megaproyecto de desarrollo Alhucemas, Faro del Mediterráneo, lanzado por el propio rey.

El mensaje de su presencia en el Rif

Es razonable pensar en esta acumulación de residencias reales en el norte del país como una estrategia de visibilidad territorial. En un país donde la legitimidad de la monarquía se apoya en gran medida en la presencia física y ritual del rey (recepciones, discursos del Trono, actos militares), tener palacios en la región que más ha desafiado al poder central manda un inequívoco mensaje de «marcar terreno».