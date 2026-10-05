Se buscan voluntarios para vivir gratis en Occitania con 3 comidas al día e internet rápido a cambio de terminar la web de un taller de arte 20 horas semanales

¿Quién no ha pensado alguna vez en cambiar la oficina por una casa de campo en el sur de Francia? En Varen, un pueblo del departamento de Tarn-et-Garonne, en la región de Occitania, una asociación artística busca a alguien que se maneje con WordPress para acabar su web. A cambio ofrece alojamiento, tres comidas al día e internet rápido.

Son cinco horas diarias con tres días libres a la semana, unas 20 horas semanales, y la estancia dura entre una y dos semanas. Hay habitación privada o cama en dormitorio compartido, desayuno, comida y cena, y conexión de alta velocidad para trabajar en remoto. La oferta tiene sus condiciones y se gestiona a través de Worldpackers, una web de intercambio de trabajo por alojamiento con anfitriones verificados en más de 140 países.

La tentadora propuesta para vivir gratis en Occitania

El anfitrión figura en la ficha como Mounaval, el nombre del paraje donde está la casa, y el proyecto se llama Le Sel de la Main (algo así como «la sal de la mano»). Es una asociación que organiza talleres artísticos y artesanales, de la acuarela a la cestería, y en su web oficial se presenta con talleres y expediciones artísticas. Según las reseñas, la anfitriona se llama Babette.

¿Y dónde cae Varen? En un meandro del río Aveyron, en el extremo sureste del departamento. Según la oficina de turismo de Tarn-et-Garonne, el pueblo nació en el siglo X alrededor de un monasterio benedictino y conserva la iglesia románica de Saint-Pierre. Queda a unos 70 kilómetros en línea recta de Toulouse.

Además de cama y comida, el voluntario puede usar la cocina equipada y tiene bicicletas a su disposición. La ficha suma cinco reseñas con un 5 sobre 5, y los viajeros hablan de comida fresca, vecinos amables y baños en un río limpísimo en plena ola de calor.

Las tareas tecnológicas y el horario

El puesto es de desarrollador web. La anfitriona busca a alguien «creativo, independiente y cómodo con WordPress» que la ayude a completar la web, ordenando imágenes, historias y talleres en un sitio que invite a apuntarse.

¿Qué es WordPress? Un programa gratuito y de código abierto para crear webs o blogs sin partir de cero, como explica su página oficial. La web de la asociación ya está montada con WordPress y ahora muestra un aviso de mantenimiento. Vamos, que toca rematar la casa más que levantarla desde los cimientos.

¿Tiene sentido que un taller de artesanía busque a un informático? Bastante. Hasta el jefe de Nvidia cree que los oficios manuales tendrán mucho futuro, pero un taller sin web apenas existe para quien busca planes en el móvil.

Los requisitos para postularse

La ficha no fija edad mínima ni idiomas, aunque el anuncio está en inglés. Acepta viajeros solos, parejas y dúos de voluntarios. Las fechas disponibles van de septiembre a febrero, con estancias de una a dos semanas.

¿Qué no incluye? Los vuelos, el seguro de viaje, el transporte dentro de Francia y el visado. Para un español el visado no es problema, porque Francia está en el espacio Schengen y, según las recomendaciones de viaje de Exteriores, basta con el DNI o el pasaporte en vigor.

Es un plan mucho más tranquilo que el de quienes se van a vivir a la Antártida para mantener las redes de una base científica. O que el de los que responden cuando la NASA busca voluntarios para simular la vida en Marte.

Cómo inscribirse a través de Worldpackers

Primero hay que crear un perfil y elegir un plan anual. El básico, Trips Solo, cuesta 59 dólares al año (unos 51 euros). Para parejas o dúos hay planes desde 69 dólares (unos 60 euros) y versiones Pack de 109 y 139 dólares (unos 95 y 121 euros), según la página de planes de Worldpackers.

Después toca enviar la solicitud, esperar la preaprobación y confirmar el viaje. Solo entonces se activa la Protección WP, que en el plan básico devuelve hasta 59 dólares (unos 51 euros) en alojamiento de emergencia si la experiencia no sale como se acordó, y garantiza el reembolso si ningún anfitrión responde en 30 días. Ojo, este anfitrión contesta al 30% de las solicitudes.

Las plazas de este tipo de ofertas suelen cubrirse con rapidez y las condiciones pueden cambiar, así que conviene revisar el anuncio antes de solicitar la plaza.

La oferta completa se ha publicado en la web de Worldpackers.

Crédito de la imagen: Communauté de communes Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron.