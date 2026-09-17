La NASA busca voluntarios para vivir un año encerrados en un hábitat que simula la Luna y Marte: estos son los requisitos

Pasar un año entero sin salir de un edificio, con la comida contada, las comunicaciones con retraso y la sensación de estar a millones de kilómetros de casa. Eso es exactamente lo que ofrece la NASA, que busca voluntarios para su próxima misión simulada a la Luna y Marte. No hay que despegar de la Tierra, pero la experiencia está diseñada para parecerse lo máximo posible a un viaje real.

El programa se llama Moon and Mars Exploration Analog y se desarrollará en el Centro Espacial Johnson de Houston (Texas). La misión arrancará, como pronto, en agosto de 2027.

Un año viviendo como si estuvieras en el espacio

La gran novedad de esta convocatoria es que une los dos simuladores que la agencia tiene en Houston. Por un lado está HERA, que recrea el interior de una nave durante el viaje, y por otro CHAPEA, un hábitat que imita una base en la superficie de otro planeta.

Así, los voluntarios vivirán primero la parte del trayecto y después las operaciones sobre el terreno, en un mismo experimento. La participación completa ronda los 14 meses: unos 12 dentro de los hábitats y otros 2 de preparación y seguimiento antes y después del aislamiento.

Qué harán los voluntarios dentro del hábitat

La tripulación tendrá que afrontar muchas de las situaciones que vivirán los astronautas del programa Artemis y de las futuras misiones a Marte. Entre sus tareas estarán las salidas simuladas al exterior, el cultivo de alimentos, el mantenimiento de los equipos, el ejercicio diario y los experimentos científicos.

Todo ello mientras la NASA estudia cómo afectan el aislamiento, el confinamiento y los recursos limitados a la salud física y mental y al rendimiento del grupo. Es una de las formas más baratas y seguras de preparar viajes que durarán años, y no es la única manera de ayudar a la agencia: también se puede colaborar con la NASA desde el propio móvil.

Los requisitos para ser voluntario de la NASA

No basta con tener ganas de aventura. Según los requisitos recogidos por Moneywise, los candidatos deben cumplir estas condiciones:

Ser ciudadano de Estados Unidos o residente permanente.

Tener, en principio, entre 30 y 55 años.

Contar con una carrera universitaria en ingeniería, ciencias o matemáticas. Se valoran los másteres y la experiencia militar.

Hablar inglés con fluidez y no medir más de 1,88 metros.

Superar las evaluaciones físicas y psicológicas y un proceso de selección de varios días.

La letra pequeña deja fuera a la mayoría de los lectores españoles, salvo que tengan residencia en Estados Unidos. Para quienes buscan otra experiencia diferente sin salir de Europa, hay alternativas más accesibles, como la de vivir gratis en Alemania a cambio de unas horas de voluntariado.

¿Se cobra por participar?

Los voluntarios tendrán alojamiento y comida dentro del hábitat, y la NASA asegura que recibirán una compensación económica, aunque no ha detallado la cantidad. Como referencia, en una simulación anterior la agencia llegó a pagar 10 dólares por cada hora despierto, hasta un máximo de 16 horas al día.

La NASA no ha publicado una fecha límite para presentar la candidatura, que se tramita a través de su web de reclutamiento de estudios análogos. Quien lo consiga pasará un año preparando, desde Texas, el camino hacia Marte, un planeta para el que los científicos ya están construyendo tecnologías que nadie había imaginado.