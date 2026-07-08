Los científicos acaban de construir algo para Marte que nadie había imaginado antes: un vehículo explorador que nada a través de la arena

Uno de los mayores desafíos para los rovers marcianos consiste en mantener su movilidad; la arena fina y suelta puede provocar que las ruedas resbalen, se hundan o queden atascadas, un problema que ha dificultado numerosas misiones a lo largo de los años. Ahora, investigadores de la Universidad de Würzburg han recurrido a una fuente inesperada para encontrar una solución: un pequeño lagarto del desierto del Sáhara que «nada» bajo la arena con sorprendente facilidad.

Conocido como pez de arena (Scincus scincus), este reptil se sumerge bajo la superficie y se impulsa a través de la arena suelta para escapar de los depredadores y cazar presas. Gracias a este mecanismo, el equipo de Würzburg ha desarrollado un rover experimental para Marte con ruedas bioinspiradas que superan a los diseños convencionales en terrenos arenosos. El proyecto está dirigido por el informático Marco Schmidt, catedrático de Sistemas Integrados y Sensores para la Observación de la Tierra (ESSEO), en colaboración con investigadores de Bremen, en el marco de la iniciativa VaMEx del Centro Aeroespacial Alemán.

El nuevo rover que ‘nada’ bajo la superficie marciana

Los vehículos que exploran el planeta rojo deben moverse a través de una superficie arenosa, con rocas sueltas, terrenos irregulares y pendientes, y, al mismo tiempo, mantener la estabilidad y la eficiencia energética. «Los diseños de ruedas convencionales suelen estar optimizados para circular a bajas velocidades y tienden a resbalar, hundirse o atascarse en terrenos blandos», explica Amenosis López, investigadora que trabaja con el profesor Schmidt.

Para solucionar este problema, el equipo liderado por Würzburg diseñó nuevas ruedas para el rover inspiradas en el lagarto pez de arena. En lugar de simplemente rodar sobre la superficie, «las ruedas imitan la interacción característica del animal con el suelo, generando fuerzas tanto longitudinales como laterales. El rover deja huellas sinusoidales en la arena, lo que confirma que se ha logrado el mecanismo de natación previsto».

El grupo de Schmidt evaluó el rover en arena y en un campo abierto junto con socios del Centro Alemán de Investigación en Inteligencia Artificial (DFKI) en Bremen y la Universidad de Bremen. Las pruebas demostraron que el vehículo podía desplazarse con estabilidad por terrenos arenosos. «Los experimentos también nos proporcionaron pistas claras para realizar mejoras», afirma el profesor de Würzburg.

El equipo tiene previsto seguir optimizando el diseño para incrementar su rendimiento sobre distintos tipos de terreno. Además, se están desarrollando estrategias de control capaces de considerar fenómenos como el deslizamiento y el hundimiento del vehículo. Con ello se busca lograr un rover más estable, eficiente y adaptable a los entornos granulares, facilitando el desplazamiento a través de las extensas dunas de Marte.

Para Pascal Lee, investigador del SETI Institute y del Instituto Marte, esta propuesta inspirada en la naturaleza representa una alternativa prometedora e innovadora. En su opinión, disponer de sistemas de movilidad robustos para superar terrenos dunares será esencial para las futuras misiones de exploración marciana, tanto robóticas como tripuladas. De este modo, el proyecto VaMEx abre el camino hacia una nueva generación de rovers con mayor capacidad de desplazamiento y adaptación.

Próxima misión a Marte

La NASA ha lanzado una convocatoria para seleccionar voluntarios que participarán en una misión simulada de un año de duración, cuyo inicio está previsto para agosto de 2027 en el Centro Espacial Johnson, en Houston. Este ensayo permitirá analizar cómo se adaptan las tripulaciones a largos periodos de aislamiento antes de futuras misiones tripuladas a la Luna y Marte, además de contribuir al desarrollo de estrategias para mantener una presencia humana sostenida en la superficie lunar.

La simulación se llevará a cabo en dos hábitats especialmente diseñados para recrear las condiciones del espacio profundo sin abandonar la Tierra. Durante la misión se recopilarán datos sobre la convivencia, el desempeño y la salud de los participantes, con el fin de mejorar la seguridad, la preparación y la eficacia de las futuras expediciones de larga duración a otros cuerpos planetarios.

Esta iniciativa, denominada Análogo de Exploración Lunar y Marciana, busca reproducir tanto el viaje hacia otro planeta como la vida cotidiana en una base de exploración. La información obtenida servirá para optimizar las operaciones sobre la superficie lunar y sentar las bases de la primera misión tripulada a Marte.

Las personas interesadas en formar parte del proyecto deberán cumplir una serie de requisitos físicos y académicos, participar en un proceso de selección de varios días y superar evaluaciones médicas y psicológicas realizadas por la NASA. Asimismo, deberán demostrar disposición para afrontar un prolongado periodo de aislamiento y colaborar con la investigación destinada a preparar futuras estancias humanas en la Luna y Marte.

El programa Moon and Mars Exploration Analog reunirá en una única misión características de dos proyectos anteriores de la NASA: HERA y CHAPEA. Con esta integración, la agencia pretende optimizar el estudio de la adaptación humana a diferentes escenarios de exploración.