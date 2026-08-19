Tiene 20 años y una fortuna de cientos de millones: la brasileña que se ha colado entre los jóvenes más ricos del mundo

Convertirse en multimillonario suele ser el resultado de décadas de esfuerzo y trabajo, sobre todo creando empresas, realizando inversiones o acumulando patrimonio. Sin embargo, entre las mayores fortunas del planeta también aparecen jóvenes que apenas han comenzado su vida adulta y ya poseen participaciones empresariales valoradas en cientos de millones. Brasil tiene uno de los casos más llamativos: Amelie Voigt Trejes, heredera de una de las grandes dinastías industriales del país y la joven más rica según Forbes.

Amelie Voigt Trejes pertenece a la familia que controla parte de WEG, el gigante brasileño dedicado, entre otras actividades, a la fabricación de motores eléctricos. Su abuelo, Werner Ricardo Voigt, fue uno de los fundadores de la compañía. Décadas después, una parte de aquella participación empresarial ha llegado hasta sus nietos y ha colocado a varios miembros de la nueva generación familiar en las listas de grandes fortunas. Su edad es precisamente uno de los aspectos que más atención ha despertado. Una clasificación brasileña basada en datos de Forbes situaba a Amelie con 20 años y como la brasileña más joven de la lista. Los datos actualizados de Forbes para 2026 ya la recogen con 21 años. La diferencia responde al momento en el que se elaboraron las distintas clasificaciones, pero no cambia lo extraordinario de su situación y es que posee una fortuna enorme antes incluso de haber cumplido los 22.

La brasileña que se ha colado entre los jóvenes más ricos del mundo

La riqueza de Amelie Voigt Trejes no procede de una empresa fundada por ella. Su patrimonio tiene su origen en las acciones que posee de WEG, compañía creada en 1961 en la localidad brasileña de Jaraguá do Sul, en el estado de Santa Catarina. Detrás de su nacimiento estuvieron Werner Ricardo Voigt, Eggon João da Silva y Geraldo Werninghaus.

La empresa comenzó dedicada a los motores eléctricos, aunque con los años amplió considerablemente su actividad. En la actualidad opera internacionalmente en ámbitos relacionados con maquinaria y equipamiento industrial y dispone de fábricas en más de una decena de países. Según los datos recogidos por Forbes, su facturación anual ronda los 7.000 millones de dólares.

Amelie figura como una de las mayores accionistas individuales de la multinacional. Esa participación explica que su patrimonio se haya estimado en alrededor de 3.400 millones de reales brasileños, una cantidad equivalente a aproximadamente 570 millones de euros según el tipo de cambio utilizado. Una cifra especialmente llamativa teniendo en cuenta su edad. Eso no significa, sin embargo, que sea ella quien gestione el día a día de la compañía. Forbes especifica que la joven no ocupa un puesto ejecutivo ni forma parte del consejo de administración de WEG. Su presencia entre las grandes fortunas responde fundamentalmente a su condición de accionista.

Una familia con varios jóvenes entre las grandes fortunas

El caso de Amelie tampoco puede entenderse de manera aislada si bien la familia Voigt cuenta con varios representantes entre los grandes patrimonios brasileños y algunos de ellos pertenecen igualmente a una generación sorprendentemente joven. Entre ellos aparecen sus hermanos Felipe y Pedro Voigt Trejes, también accionistas de WEG. La clasificación recogida por Diario do Comercio les atribuía 23 años y un patrimonio de aproximadamente 3.600 millones de reales cada uno. Y no son los únicos, otros miembros de la familia vinculados a la compañía también aparecen en los rankings de riqueza.

La batalla por ser el multimillonario más joven del mundo

La edad de estos herederos ha generado incluso una particular sucesión en las listas internacionales. Amelie llegó a aparecer como la multimillonaria más joven del mundo, aunque distintas actualizaciones de las clasificaciones han provocado cambios en esa posición. Uno de los nombres que aparece inevitablemente en esta comparación es Johannes von Baumbach, heredero de 19 años de la familia propietaria de Boehringer Ingelheim, uno de los mayores grupos farmacéuticos de Alemania. La actualización de las edades y patrimonios hace que la primera posición pueda variar dependiendo del año y de la fecha tomada como referencia.

De hecho, las informaciones disponibles sobre Amelie muestran precisamente esa peculiaridad. La clasificación brasileña citada por Diario do Comercio parte de datos en los que aparece con 20 años, mientras que Forbes la sitúa actualmente con 21 años, residente en Florianópolis y con la maquinaria industrial como fuente de su fortuna. Más allá de quién ocupe exactamente el primer puesto en cada actualización, su presencia en estas listas resulta excepcional por una cuestión evidente: a una edad en la que la mayoría apenas comienza su trayectoria profesional, Amelie Voigt Trejes posee participaciones empresariales valoradas en cientos de millones.

Y detrás de ese patrimonio aparece una historia que comenzó mucho antes de que ella naciera. Su abuelo participó en la creación de WEG en 1961 y convirtió una compañía brasileña de motores eléctricos en el origen de una fortuna que ha pasado de generación en generación. Más de seis décadas después, sus nietos siguen figurando entre los grandes accionistas de la multinacional y entre los jóvenes más ricos del mundo.