Ya está en vigor en España: bares y restaurantes están obligados a servir raciones más pequeñas y dar las sobras en envases sin cobrar al cliente

El desperdicio alimentario es uno de los principales problemas a los que se enfrentan los gobiernos. En todo el mundo, se estima que un tercio de la comida se acaba tirando, lo que deriva en un impacto negativo en la economía y en el medio ambiente, además de agudizar la escasez de alimentos. En España, cada vez más hosteleros y supermercados están tomando medidas.

Cada vez hay más iniciativas para reducir el malgasto de alimentos en nuestro país, tanto en el sector público como en el privado. No obstante, por el momento las soluciones han sido primordialmente voluntarias, sin una normativa que exija a los establecimientos modificar sus formas de proceder. El cambio está a la vuelta de la esquina, con una tajante legislación para poner freno al desperdicio en bares y restaurantes.

En qué consiste la nueva normativa

Para hacer frente al despilfarro descontrolado, la Ley 1/2025 de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, efectiva desde el pasado 3 de abril, dicta nuevas obligaciones para los establecimientos hosteleros. Entre los principales preceptos se contempla la obligación de proporcionar a los clientes la opción de llevarse las sobras en envases de forma gratuita.

Asimismo, los bares y restaurantes deberán ajustar sus menús para brindar raciones más ajustables, de modo que cada comensal pueda elegir la cantidad a su gusto, evitando que sobre comida. Desde la implantación de la nueva normativa, los establecimientos tienen la responsabilidad de disponer de un Plan de Prevención de Desperdicio Alimentario, debidamente registrado y cumplido para eludir sanciones, que pueden alcanzar los 500.000 euros de multa en casos reincidentes.

Los supermercados tampoco se libran de esta nueva ley. Esta nueva legislación fija que deben gestionar mejor sus excedentes, promoviendo la venta de productos con fecha de consumo próximo o con tara y la donación de alimentos que se puedan consumir, impidiendo que terminen en la basura para no ser sancionados con hasta 60.000 euros.

Con estas medidas, España se suma a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, aspirando a disminuir el desperdicio alimentario y fomentar un modelo de consumo responsable en el sector hostelero y de retail.