Hijos de Rivera recibe a los socios de All4Zero en una jornada centrada en innovación y sostenibilidad industrial

Hijos de Rivera acogió este martes la visita de los socios de All4Zero, hub de innovación industrial de referencia, impulsado para acelerar soluciones de descarbonización, economía circular y sostenibilidad a través de la colaboración entre compañías de diversos sectores.

Como parte de su actividad, All4Zero organiza visitas a las instalaciones de sus socios con el objetivo de compartir conocimiento, identificar oportunidades de colaboración y conocer de primera mano las iniciativas industriales desarrolladas por cada organización.

La jornada permitió mostrar dos de los principales activos de la compañía, como es el caso de la fábrica de Morás, principal apuesta industrial de Hijos de Rivera para los próximos años, donde pudieron conocer de primera mano sus procesos productivos, capacidades industriales y algunas de las iniciativas vinculadas a sostenibilidad y eficiencia operativa. Posteriormente, el grupo se trasladó a MEGA, el museo de Estrella Galicia, para descubrir la historia, la cultura cervecera y la evolución de la compañía, finalizando el recorrido con un espacio de networking entre los socios del hub.

La visita reunió a representantes de compañías como Repsol, Iberia, Holcim, ArcelorMittal, Enagás o Airbus, consolidando el papel de Hijos de Rivera dentro de un ecosistema colaborativo orientado a afrontar algunos de los principales retos de sostenibilidad de la industria.