Àngels Barceló (63 años), sobre su regreso a Barcelona: “Madrid no era la ciudad donde quería envejecer porque es muy hostil”

Tras su salida de la Cadena SER el pasado 11 de junio después de más de dos décadas, Àngels Barceló concedió una entrevista afirmando que Madrid es una ciudad «muy hostil». La periodista, natural de Barcelona, ha sido una cara reconocida de la radio española en los últimos años por su programa Hoy por Hoy (2019-2026).

Su salida de la cadena apunta a que fue provocada por discrepancias de ideología con la emisora. «Lo he acordado con la casa y con su complicidad, porque la casa tiene que empezar a pensar en lo que viene. Pasamos página, lo dejo aquí. Yo soy la página de la izquierda, toca completar la de la derecha» explicaba en su discurso de despedida.

«Hostil con la presencia de la ultraderecha»

El 29 de septiembre de 2026, tras unas semanas de descanso, concedió una entrevista para el programa Bàsics de betevé. La periodista española justificó su mudanza a la comarca del Maresme afirmando que Madrid es una ciudad «muy hostil» en la que no quería envejecer.

Los motivos de su afirmación se centran en su percepción del cambio vital que está sufriendo la capital. «Es una ciudad muy hostil, esta última etapa mucho más con la presencia de la derecha y la ultraderecha en el Ayuntamiento y la comunidad autónoma; vivir en Madrid es complicado, hay un clima que no es agradable», defendía Barceló. Además, admitió terminar «muy decepcionada con la política y los políticos» en general.

Su vuelta a casa

«Me he vuelto a empadronar en Cataluña, me lo he tomado un poco como volver a casa», explicaba Barceló, pese a reconocer que la ciudad condal también sufre problemas habituales de cualquier gran ciudad.

Calificó a Barcelona como una ciudad «mucho más agradable» gracias a su estética y cercanía al mar. Incluso volvió a recalcar una supuesta superioridad de Barcelona sobre Madrid, alegando que en la capital no ha encontrado vías que tengan el mismo equivalente en belleza a calles como el Paseo de Gracia o La Rambla de Cataluña.

A pesar de preferir vivir en Barcelona, Barceló afirmó que Madrid la ha visto crecer a nivel profesional y no quiere perder esa parte: «No quiero perder el pie de Madrid porque, al final, cuando uno ha estado allí tanto tiempo, tiene muchos lazos profesionales y también personales».