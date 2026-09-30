Adiós a los okupas: Amazon revoluciona el mercado de la vigilancia en tiempo real para mantener tu casa protegida por sólo 34,99 euros

Los robos y la okupación en la vivienda son dos de las cuestiones que más preocupan a los españoles aún más en época de vacaciones, y Navidad, uno de los momentos favoritos de los ladrones. Para evitar ser objeto de momentos desagradables, los expertos en seguridad coinciden en que la mejor manera para mantener tu casa segura es colocar una cámara de vigilancia.

Mantener tu hogar protegido y controlado las 24 horas estés donde estés no sólo proporciona tranquilidad para los propietarios, también garantiza seguridad y paz mental cuando viajes unos días fuera y disfrutar de tiempo de calidad sin preocuparse por lo que pueda pasar.

Una de las medidas de seguridad más habituales en las viviendas son las cámaras de vigilancia que permiten acceder a imágenes en directo del interior y el exterior de tu hogar en cualquier momento del día y desde cualquier lugar.

El invento de Amazon para mantener tu casa vigilada

Para ahorrarte estos disgustos, Amazon ha lanzado un pack de dos cámaras de vigilancia por sólo 34,99 euros. El pack de Ring combina una cámara exterior con batería y una cámara interior de segunda generación para crear un sistema de vigilancia doméstica que permite controlar diferentes zonas de la vivienda.

El pack está formado por la Ring Stick Up Cam, diseñada para utilizarse en exteriores y resistente a la intemperie, y la Ring Indoor Camera de 2.ª generación, pensada para el interior de la casa. Ambas cámaras permiten acceder a vídeo en directo con resolución 1080p HD, además de escuchar lo que ocurre y comunicarse mediante su función de comunicación bidireccional.

Una de las funciones más interesantes es la posibilidad de recibir notificaciones en tiempo real cuando las cámaras detectan movimiento.

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Características de la cámara de vigilancia de Amazon

La cámara interior incorpora también una cubierta de privacidad. Al girarla, es posible tapar el objetivo y apagar el micrófono, una función pensada para tener mayor control sobre cuándo la cámara puede ver, escuchar o grabar.

El sistema también puede conectarse con Ring Chime o con dispositivos compatibles con Alexa para escuchar las notificaciones en distintos puntos de la vivienda. Además, el producto incluye 30 días gratis de Ring Home, el servicio asociado a las cámaras Ring.

Esto proporciona una tranquilidad infinita a los usuarios, ya que no sólo controla a posibles okupas ilegales o ladrones indeseados, sino también sirve para controlar que no te hayas dejado ninguna luz encendida, la puerta cerrada o cualquier inseguridad que surge cuando te vas de vacaciones.