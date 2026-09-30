La ultraizquierda vandaliza el Oso y el Madroño en Sol: aparece con un pañuelo palestino, amenazas a Ayuso y la bandera republicana

Los manifestantes de ultraizquierda acampados en la Puerta del Sol han vandalizado este miércoles la estatua del Oso y el Madroño, que forma parte del Patrimonio Cultural e Histórico del Ayuntamiento de Madrid, colocándole la bandera republicana, un pañuelo palestino y varias amenazas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

De igual manera, múltiples símbolos comunistas, pegatinas anarquistas y mensajes como eat the rich (por su traducción al castellano: comer a los ricos) se han colocado en la base de la estatua junto a la frase «Ayuso, cuidado».

Esta no es la primera amenaza que la ultraizquierda en Sol lanza contra Ayuso, ya que, pegados en varias farolas, se pueden ver algunos carteles con un dibujo en el que aparecen empaladas las cabezas de Díaz Ayuso y Martínez-Almeida ensartadas en unas picas, junto a una tercera víctima que representa a los caseros de viviendas y que simboliza un buitre.

La permisividad del Gobierno

La permisividad del Gobierno para montar esta acampada y tratar de pasar su responsabilidad en el caso Maricarmen a la Comunidad de Madrid se evidencia en la ausencia de Policía Nacional que ha ordenado el Ministerio del Interior, dejando que los manifestantes hayan tomado la plaza pública de Sol y se muevan con total libertad.

Hasta un puesto dedicado a dar talleres sobre la okupación de vivienda hay. La consigna está clara: la policía tiene que dejar que se repita otro 15M en Sol, y para ello el Ministerio del Interior «se está lavando las manos», según fuentes de la Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid se ha quejado de «dejación de funciones» por parte de la Delegación del Gobierno en Madrid.

Por su parte, Ayuso ha calificado de «cuanto menos sectarias» y «profundamente ideológicas» algunas de las medidas planteadas en materia de vivienda. Entre ellas ha citado la posibilidad de expropiar inmuebles o que un inquilino pueda permanecer en la vivienda que ocupa si alcanza una determinada edad.

El timo de Sol con las donaciones

OKDIARIO, además, ha descubierto que los acampados en la Puerta del Sol de Madrid llevan días pidiendo dinero para los «migrantes de Ceuta» con el número de teléfono de una prostituta que aparece anunciada en diferentes portales eróticos para adultos.

Los manifestantes, que mantienen la acampada en apoyo a la okupa anciana Maricarmen, sin que Delegación de Gobierno los haya evacuado de la vía pública, instalaron este viernes una carpa en la que aparentemente se recogían donaciones destinadas a los invasores de Ceuta que también viven en chabolas en la costa de la ciudad autónoma.

«Aportaciones para migrantes en Ceuta: ¡Abajo las fronteras!», reza el cartel manuscrito colocado junto a la carpa. El mensaje incluía un número de teléfono al que los ciudadanos podían realizar transferencias mediante Bizum. Según ha comprobado este medio, el número indicado en el cartel dirige a una señorita de compañía que se anuncia en diferentes páginas de contactos para adultos bajo el seudónimo de Bengala.