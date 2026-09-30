La trama de ‘Aquí no hay quien viva’ que Luis Merlo se cargó: «Lo habéis escrito los heteros»

No es ningún secreto que Aquí no hay quien viva, poco a poco y con el paso de los años, logró convertirse en una de las series más conocidas de nuestro país. Es más, a pesar del tiempo, continúa muy presente en el día a día de miles de personas. Recientemente, uno de sus actores más queridos, como es el caso de Luis Merlo, acudió al podcast Animales humanos, donde tuvo la oportunidad de sincerarse sobre muchas cuestiones. Entre ellas, dio ciertos detalles de la segunda temporada de la obra de teatro Un dios salvaje junto a Eva Isanta, pero también lo que ha supuesto en su vida formar parte de una familia de grandes artistas como es la de los Larrañaga-Merlo. Como era de esperar, también se pronunció sobre la televisión, donde ha participado en grandes proyectos como es el caso de El Internado o, incluso, Aquí no hay quien viva.

De esta etapa, Luis Merlo ha recordado en el mencionado podcast que «todo el mundo vaticinó que dos series de éxito en prime time le iban a traer televisión por un tubo», pero nada más lejos de la realidad. «En 10 años no me llamó nadie», afirmó. De hecho, recordó cuando una mujer fue a verle al teatro y le preguntó por qué se había retirado de la interpretación. Fue entonces cuando no dudó en ponerse en contacto con Alberto y Laura Caballero. Con posterioridad, surgió la oportunidad de fichar por La que se avecina, donde desde hace años –y actualmente– podemos verle interpretando al pianista Bruno Quiroga.

Eso sí, durante su paso por este podcast, Luis Merlo tuvo la ocasión de explayarse mucho más a la hora de contar detalles de su etapa en Aquí no hay quien viva. Entre otras tantas cuestiones, recordó la presión con la que trabajaban, pero también cómo fue interpretar, en aquel momento, a un personaje gay en la televisión en abierto.

«Era importante para mí tener cierta opinión en el criterio de los personajes, porque al ser una serie escrita por heterosexuales, de repente sucedían cosas que yo decía: ‘Esto no le pasa a una pareja gay en la vida’», comentó Luis Merlo. De hecho, aseguró que, en alguna que otra ocasión, les dijo lo siguiente a los guionistas de Aquí no hay quien viva: «Os estáis equivocando, esto no pasa».

Poco después, no tuvo reparos a la hora de definirse como un «bocachancla». Es por eso que decidió dar a conocer a qué trama de Aquí no hay quien viva se refería. De hecho, se trataba de una que ya estaba escrita, pero que, después de la matización que hizo, jamás se llegó a grabar.

«Había un gatillazo que le preocupaba mucho a Mauri con Fernando», reconoció el actor que da vida a Bruno Quiroga en La que se avecina. Algo que, según sostuvo, «no existe en una pareja gay». Y añadió: «Si pasa, se ríe uno y no es un drama. No hay esa presión del hombre hetero que tiene que cumplir», opinó. Acto seguido, fue mucho más allá: «Esto lo habéis escrito los heteros, pero desconocéis que el drama del gatillazo entre dos hombres gays no es un drama. No pasa casi nada».