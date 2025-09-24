El pasado martes 23 de septiembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano. De esta forma, tanto el jienense como el resto de su equipo recibieron en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid a uno de los actores más conocidos y queridos de nuestro país. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Luis Merlo. El madrileño se pasó por este programa para presentar Un Dios salvaje, una nueva obra que representa en el Teatro Alcázar de la capital de España. Más allá de dar detalles sobre este proyecto, Luis ha querido pronunciarse sobre otros tantos que, de una manera u otra, han marcado un antes y un después. Estamos hablando de series de gran éxito en nuestro país, como es el caso de Aquí no hay quien viva y La que se avecina.

De esta forma, el invitado de La Revuelta no dudó en asegurar que meterse en la piel de Mauri «le salvó la vida», aunque llegó a rechazar el papel hasta en cuatro ocasiones: «Un personaje homosexual llamado Mauri y producido por José Luis Moreno, un poco de susto daba. Dije que no», confesó a David Broncano. Aun así, terminó aceptando puesto que estaba «un poco tieso de dinero». Así pues, desveló cómo terminó por concretarse su fichaje por Aquí no hay quien viva: «Me llamó, yo estaba en el dentista y pensé: ‘Si no tengo para pagar este dentista que me está hurgando, haz la serie’». Después de todos estos años, y viéndolo con cierta perspectiva, Luis Merlo tiene claro que fue una de las mejores decisiones que ha tomado en su carrera: «Le estoy agradecido, aunque hacer un personaje gay en prime time…», comenzó explicando. Y añadió: «No quería que fuera un estereotipo, que fuera para reírse».

«Cambió muchas cosas y vidas», aseguró, refiriéndose a su personaje en Aquí no hay quien viva. Pero no todo quedó ahí, ya que, tras varios años de éxito en esta ficción, Luis Merlo fichó por El Internado. Algo que no sentó nada bien a sus ex directores: «Se enfadaron muchísimo conmigo porque querían que hiciera La que se avecina». Así pues, el productor trató de convencerle: “Primero mandándome muchas flores y, luego, me vetó porque estaba molesto”.

Es más, Merlo quiso ir mucho más allá: «Yo estaba un poco prohibido en un determinado lugar donde él tenía cierto poder», explicó, refiriéndose a José Luis Moreno. A pesar de todo, tras encadenar varios éxitos en televisión, todo cambió de forma drástica: «Un día, a los 10 años de que no me llamara nadie después de El Internado, salía de hacer una función de teatro, me vinieron dos señoras encantadoras y me dijeron: ‘¿Por qué te has retirado, hijo, con lo bueno que eras?».

Fue entonces cuando se cuestionó su situación laboral: «Bien del todo no me iba. Y dije: ‘Oye, ¿es verdad eso que he oído que ya funcionan aparte José Luis y sus maravillosos sobrinos?». Fue entonces cuando llamó a los hermanos Caballero: «Les pedí trabajo. ‘¿Os acordáis de que yo no quise hacer esta serie?’ Me escribieron un personaje precioso y ya llevo ocho temporadas», aseguró el que da vida a Bruno Quiroga en La que se avecina.

Luis Merlo responde a las preguntas clásicas de ‘La Revuelta’

Como no podía ser de otra manera, David Broncano quiso hacer a su invitado las preguntas de rigor. En cuanto al dinero en el banco, el presentador se quedó sorprendido con la respuesta del actor. «La última vez que miré estaba bien, pero lo que más ilusión me hace no es el dinero que tengo en el banco, sino que tengo tickets de regalo para gastar en Apple. 2.875 euros», expresó.

«¿Por qué?», preguntó el presentador de La Revuelta. El invitado se sinceró: «Porque en Apple, con ese dinero, te compras la funda de un móvil nada más y estás contentísimo. Lo tengo, de verdad, lo tengo», bromeó Luis Merlo. Sin duda, ha sido una de las visitas más sorprendentes en lo que va de temporada.