Un soltero de ‘First Dates’ impacta al equipo con una confesión: «Sentí que mi vida se acababa»

Año nuevo, vida nueva, o eso dicen. Con la llegada del 2026, muchos solteros de nuestro país han apostado por tomar cartas en el plano amoroso de sus vidas. Por ello, algunos candidatos se han aventurado a vivir la experiencia de la mano de First Dates. El popular show de citas a ciegas, presentado por Carlos Sobera, se ha convertido en uno de los más vistos de la parrilla televisiva española. Un encuentro televisivo que, recientemente, nos ha presentado a candidatos como Damián. El soltero, de 37 años, es originario de Colombia y se presentó como un periodista, profesor y escritor. Un hombre polifacético que llegó a España por un complicado motivo.

Debido a que fue el primero en llegar al local del amor, fue recibido por Carlos Sobera. Una primera toma de contacto con el programa donde el soltero le contó al presentador el motivo por el que dejó su país natal. «Estaba en un restaurante, tenía mi grabadora de periodista colocada en la mesa y unos hombres sentados al lado estaban hablando de robar un banco, cuando observaron que mi grabadora estaba prendida, volteo a verlos y ya estaban encima de mí. Me sacaron del lugar, me golpearon, me llevaron en una furgoneta…», dijo.

Damián, soltero de ‘First Dates’: «Mi vida cambio en ese segundo»

Como no podía ser de otra manera, la cara de estupefacción de Sobera fue bastante notoria. «Mi vida cambió en ese segundo. Era o quedarme o esperar a que ellos fueran detrás de mi. Sentí que mi vida se acaba en ese momento (…) Me vinieron a buscar una segunda vez», ha relatado. Una historia de vida que tenía al comunicador completamente estupefacto.

Minutos después llegó José, un soltero de 47 años. La primera impresión que tuvo el colombiano de su cita fue que era un chico «común y corriente». Un pensamiento positivo, pues era lo que buscaba. «Es interesante porque no estaba esperando que llegara aquí Brad Pitt, sino que estaba esperando un chico que me gustara y que con su forma de ser dijera que por lo menos puedo conocerlo», comentó en uno de los totales.

José, por su parte, le pidió a su cita que se quitara las gafas para verle los ojos mejor. «Qué guapo eres», le dijo al verlo bien. Tras ello, los participantes se trasladaron hasta su mesa en el restaurante de First Dates. Con el objetivo de conocerse mejor, ambos hablaron de sus gustos, aficiones y de lo que buscaban en su próxima relación. Ambos se llevaban 10 años de diferencia, pero eso no fue un impedimento para ellos. «Los dos somos migrantes. Vinimos a este país a buscarnos la vida», comentó José, originario de Venezuela.

En la decisión final de First Dates, ambos participantes lo tuvieron claro. «Sí, me ha parecido interesante, me gustaría tener una segunda cita con él. Me ha generado confianza, me ha gustado», explicó Damián. «Sí, me gustaría. Quiero conocerle más, ojo, ahorita no hay mariposas, pero las mariposas pueden nacer», señaló José, por su parte. Una cita muy acertada con la que el equipo de Cuatro volvió a triunfar.