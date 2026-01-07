Una soltera de ‘First Dates’, descolocada tras la confesión de su cita: «No te entiendo»

El 2026 ha comenzado por todo lo alto y también lo ha hecho en First Dates. El popular show de citas a ciegas continúa con su labor de presentar y unir corazones. Una aventura muy peculiar que, recientemente, nos ha permitido conocer a Israel. El hombre, de 37 años, es un jardinero originario de Valencia que acudió al formato con el objetivo de encontrar a su media naranja. No tiene muchos requisitos respecto a su futura mujer, pero ha dejado claro que le gustaría que fuese normal, con las ideas claras y trabajadora. Además, estaría agradecido con la organización de Cuatro si fuese también extrovertida, con curvas y femenina.

Teniendo esto en cuenta, el equipo quiso presentarle a Ángela. La soltera es una teleoperadora, de 35 años, que indicó en su presentación que era «única y especial». El primer encuentro entre la pareja de solteros no fue el mejor. Pues, mientras él quedó muy contento con la elección de su cita, ella se mostró disgustada con el físico de su acompañante. De hecho, manifestó que el pelo y su barba eran dos aspectos que le causaban rechazo. Sin embargo, a pesar de ello, la pareja de solteros estuvo de acuerdo en trasladarse hasta su mesa en el restaurante de First Dates.

Ángela, soltera de ‘First Dates’, se sincera con su cita: «Quiero un compañero de viaje»

Con el objetivo de conocerse mejor, los participantes comenzaron a hablar de diversos temas para ver qué aspectos tenían en común y cuáles no. Respecto a lo que busca en una pareja, Israel le cuenta que quiere una relación estable. Ella, por su parte, le indica que quiero compartir todo con su próximo chico. «Un compañero de viaje», agregó.

El soltero le preguntó, sin tapujos, que cuál había sido su primera impresión de él. Ante ello, la soltera le respondió con un tímido «bien». Y es que, aunque no había habido atracción física, sí estaba disfrutando de una velada muy agradable. «Lo que más importante me parece», confesó. Seguidamente, Ángela le preguntó si es una persona detallista. Una cuestión que el soltero respondió de manera sincera. «No», le dijo.

Como era de esperar, el asombro de Ángela fue notorio. «No te entiendo», le dijo. «Si soy de acordarme de las fechas y todo esto», intentó solucionar el soltero. «No es necesario que seas detallista en fechas determinadas. ¿Qué pasa, que llega el cumpleaños y a veces no regalas?», quiso saber la participante. «De normal, a veces no», respondió él. Fue entonces cuando le explicó que es más partidario de hacerle una cena a su pareja o de planear un rato juntos.

Pues, no ve necesario que haya que gastar siempre. Al respecto, Ángela quedó satisfecha con su respuesta. «Para mí es el mayor placer comer», le dijo. Una actitud que le agradó a Israel. «Jo, que guay», le contestó con alivio. Una cita de First Dates muy particular donde ambos participantes lograron ir compaginando poco a poco.