La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 9 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 789 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Ángela no duda un solo segundo en cuestionar el relato que Cristóbal le dio sobre su pasado. Es por eso que Leocadia se anima a intervenir con la firme intención de restarle importancia a sus sospechas. Martina y Jacobo mantienen una tensa discusión que confirma la crisis entre ambos, mientras Adriano hace todo lo que está en su mano para apoyar a la joven.

María Fernández confiesa a Pía que ya ha explicado a Carlo los detalles de su relación anterior con Samuel, mientras que el lacayo reacciona con ciertas dudas sobre el embarazo. Ciro y Julieta continúan con sus desencuentros en torno al control dentro del matrimonio cuando el muchacho toma la firme decisión de firmar la paz con un beso. En el servicio, Pía ha informado de que la Guardia Civil tiene serias sospechas de que la muerte de la madre de Santos pudo no haber sido accidental, ni mucho menos. Él, mientras tanto, continúa encerrado en su propio duelo. ¿Conseguirá salir de ese agujero en el que está inmerso antes de que sea demasiado tarde?

¿Qué sucede en el capítulo 790 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 10 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo Lorenzo no duda en organizar una timba en palacio a la que acudirán ilustres invitados. Entre ellos, se encuentra el marqués de Andújar. Cristóbal presenta a Leocadia y Ángela documentación sobre su pasado para disipar todas y cada una de las sospechas.

En cuanto a Martina, parece que se centra en presentar su proyecto del refugio ante el Patronato y busca recomponer, de una vez por todas, su posición con Jacobo. Eso sí, la distancia entre ambos persiste. Julieta y Ciro sostienen sus discusiones habituales respecto a la libertad de ella y su relación con el servicio.

Leocadia decide acudir a Ciro en son de paz y le dora la píldora para poder acercarse cada vez más a él. Carlo pregunta a María Fernández por la paternidad de Samuel y, para colmo, pilla a su novia abrazándose con Samuel. Curro y Ángela aprovechan la timba del Capitán de la Mata para dejarle en ridículo frente a sus invitados al anunciar públicamente su boda. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.