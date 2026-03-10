No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta sorprendente historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 9 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 370 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Mercedes parece que ha confirmado todas y cada una de sus sospechas. ¿A qué nos referimos, exactamente? A que Dámaso ha maniobrado para decidir el destino no solamente de Enriqueta, sino también de Braulio.

Algo que, inevitablemente, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos, como no podía ser de otra forma. Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Luisa se queda completamente sin palabras al recibir una misteriosa carta, en la que se le cita en el granero al anochecer. Con mucho miedo e incluso temblando, acude al lugar de encuentro. Es allí donde, frente a ella, aparece toda la verdad, y es que el pasado ha regresado a Valle Salvaje para quedarse. ¿Podrá enfrentarlo?

¿Qué sucede en el capítulo 371 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, martes 10 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ser testigos de cómo Luisa se ve en la obligación de enfrentarse, cara a cara, con el pasado más oscuro de los Salcedo de la Cruz. Algo que, inevitablemente, va a marcar un gran punto de inflexión en esta historia.

Pero no es el único regreso que sacude Valle Salvaje, puesto que don Hernando ha tomado la firme decisión de irrumpir, sin previo aviso, en la Casa Grande. Es más que evidente que su presencia lo cambia todo, hasta tal punto que los Gálvez de Aguirre no tardan en desconfiar de lleno en sus verdaderas intenciones.

Entre otras tantas cuestiones, porque no tienen ni la más mínima idea del verdadero motivo por el que ha regresado y lo ha hecho de un momento a otro. ¿Qué se trae entre manos esta vez? ¿Lo descubrirán antes de que sea demasiado tarde? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.