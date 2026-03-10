Quién es Borja Silva: su edad, su pareja y su paso por ‘La isla de las tentaciones’

Borja Silva era un chico anónimo hasta que su nombre y su cara han saltado a la fama gracias a La isla de las tentaciones. El andaluz se convirtió en protagonista del trío amoroso entre Almudena y Darío, que ha terminado con la ruptura de los malagueños después de más de 10 años de relación. Una vez que ha terminado el programa de parejas, Telecinco le ha vuelto a llamar para otro programa, esta vez como concursante de Supervivientes, aunque su permanencia en Honduras depende de la decisión de Almudena, que tendrá que decidir si quiere que permanezca allí. Esta estrategia es igual a la que el año pasado llevó a que Manu, Anita y Montoya tuvieran que convivir en Honduras.

Borja llegó a República Dominicana como tentador, siendo uno más de los chicos solteros que conviven en las villas con las participantes para poner a prueba su fidelidad. Su conexión con Almudena fue una amenaza para Darío, pero la malagueña se resistió a ser infiel a su chico hasta que vio cómo él sí caía. Fue en ese momento cuando ella decidió tomarse la venganza, aunque lo suyo ha seguido después de que terminase el programa. Meses después de la grabación, la relación entre Almudena y Borja continúa, aunque ahora tendrá que pasar una prueba importante.

Nacido en Huelva, es paisano del cantante Manuel Carrasco, habiendo crecido en Islantilla. Tal y como ha contado algunas veces, su familia ha pasado apuros económicos; por eso tuvo que colaborar en la economía familiar siendo muy joven y comenzó a trabajar en todo lo que iba saliendo. La hostelería y las tiendas de ropa han sido donde más tiempo ha pasado. En una de las anécdotas que recuerda, uno de sus jefes era amigo íntimo, pero tuvieron una fuerte discusión. Fue en ese momento cuando Borja Silva decidió irse a trabajar al puesto ambulante de su tío en mitad del paseo marítimo. Tal y como ha contado, también ha pasado por el mundo de la construcción y hasta ha sido dependiente de una panadería.

Antes de que llegase a La isla de las tentaciones, el joven ya creaba contenido en redes sociales, especialmente con el mundo motivacional y dando consejos a sus seguidores. Además, como apasionado del deporte y de la vida sana, también lo hacía con consejos para mejorar los hábitos.

A medio camino entre Tenerife y Huelva, su vida cambió tras pasar por La isla de las tentaciones, tanto que en este momento asegura que está viviendo de las redes sociales, como muchos otros ex concursantes del programa de parejas. Además, de las villas se marchó con Almudena Porras como pareja, con la que mantiene una relación desde entonces.

Los ex de las tentaciones suelen ser de los personajes que menos cobran en Supervivientes, puesto que no tienen el mismo caché que otras estrellas. Tal y como han contado en el pasado ex concursantes como Violeta Mangriñán, su sueldo semanal es de menos de mil euros, perdiendo parte incluso para tener que darlo a su representante, por lo que es posible que la cantidad que recibe sea de alrededor de 600 euros semanales.