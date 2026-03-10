Otra DANA en la Comunidad Valenciana: alerta amarilla por lluvias y así afectará a las Fallas

Una nueva DANA amenaza las Fallas de Valencia 2026. La AEMET ha puesto en alerta amarilla a la Comunidad Valenciana por las lluvias que se sucederán en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón durante este martes 10 de marzo. Estas precipitaciones afectarán a la mascletá que se celebrará a las 14:00 horas en la plaza del Ayuntamiento de la capital. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la DANA que amenaza a las Fallas y toda la Comunidad Valenciana para la jornada de hoy.

La DANA que hará acto de presencia en la Comunidad Valenciana este martes 10 de marzo amenaza a las Fallas de Valencia para los actos programados en la jornada de hoy y durante esta semana. La AEMET ha decretado la alerta amarilla por «precipitaciones, que probablemente serán localmente fuertes y persistentes en Alicante, sin descartar chubascos localmente fuertes en el resto». La Agencia Estatal de Meteorología ha activado un aviso por una precipitación acumulada de 20 mm en una hora en toda la provincia de Alicante y también en el litoral sur y norte de Valencia. También hay un aviso activado en el litoral sur de Castellón.

Así que esta DANA afectará a la celebración de la mascletá que está prevista para este martes 10 de marzo y que tendrá lugar a las 14:00 horas en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. La Agencia Estatal de Meteorología confirma al 100% la probabilidad de que llueva en Valencia durante esta celebración. «Cielo muy nuboso con precipitaciones, que serán parte en forma de chubasco, sin descartar que sean localmente fuertes y vengan ocasionalmente acompañadas de tormenta», dice en su predicción sobre el tiempo en la provincia de Valencia.

La DANA amenaza las Fallas de Valencia

La predicción de la AEMET con respecto al tiempo en la Comunidad Valenciana para este martes 10 de marzo es la siguiente:

Cielo muy nuboso con precipitaciones, que serán parte en forma de chubasco, sin descartar que sean localmente fuertes y vengan ocasionalmente acompañadas de tormenta. Cota de nieve en el interior norte en torno a los 1500-1700 m. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en descenso. Viento flojo variable, aumentando por la mañana a viento flojo del este con aumentos ocasionales de intensidad; al final del día tenderá a nordeste en el litoral norte y central y a viento flojo variable en el resto.