La AEMET avisa por otra DANA a la Comunidad Valenciana: lluvias y nieve en las Fallas

Una nueva DANA se acerca a la Comunidad Valenciana y amenaza a las Fallas de Valencia, cuya semana grande comienza este próximo domingo 15 de marzo. De momento, la AEMET ha dado una pequeña tregua a las provincias de Alicante, Valencia y Castellón para este lunes 9 de marzo. La Agencia Estatal de Meteorología pronostica lluvias a primeras horas del día y eleva la cota de nieve a los 1.700 metros. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo y la posible DANA en las Fallas y la Comunidad Valenciana.

La Comunidad Valenciana vivirá este lunes 9 de marzo otro día de tiempo inestable antes de la DANA que llega a partir del martes y que afectará a las Fallas de Valencia 2026. Después de que la borrasca Regina haya dejado lluvias durante los últimos días en la zona, a partir de mañana llegan más lluvias al Mediterráneo que afectarán a los días de mascletás en las fiestas populares de la capital del Turia. De momento, para hoy sólo se esperan lluvias en las primeras horas en el litoral y las últimas horas del día en el interior.

«Cielo con intervalos nubosos, más abundantes por la tarde, con probabilidad de chubascos en el litoral a primeras horas y en el interior a últimas horas». Así ha avisado la AEMET sobre las posibles lluvias que se sucederán en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. A las 14:00 horas, cuando se celebrará la mascletá en el Ayuntamiento de Valencia, no se esperan lluvias, según pronostica la Agencia Estatal de Meteorología.

La AEMET también se ha pronunciado sobre la posible nieve que podría aparecer durante las horas más frías del día en las zonas del interior de la Comunidad Valenciana. La cota de nieve queda fijada para este lunes 9 de noviembre entre 1.500 y 1.700 metros. También hay un aviso por heladas débiles en el interior de la provincia de Castellón, donde se llegará a los -1 ºC en Morella durante las horas más frías de la noche.

Amenaza de DANA en las Fallas

Según la AEMET, esta es la predicción del tiempo en la Comunidad Valenciana para este lunes 9 de marzo:

Cielo con intervalos nubosos, más abundantes por la tarde, con probabilidad de chubascos en el litoral a primeras horas y en el interior a últimas horas. Cota de nieve en torno a 1500-1700 m. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas en ascenso, ligero o sin cambios en la franja litoral. Heladas débiles en el interior de Castellón. Viento flojo variable, tendiendo durante las horas centrales a componente sur moderado en el litoral y flojo de componente oeste en el interior.